2030年，中国会成为AI的全球领导者吗？

在昨天的2019世界人工智能大会上，马云和马斯克进行了精彩的“双马对话”，在谈到特斯拉在中国办厂的时候，马斯克表示：“我从来没有在其他地方看到这么快速的发展，我的确认为中国会是未来。U guys rock！”

AI这几年在中国确实太火了，大厂都组建了AI团队，投入大量资源，而旷视作为一家AI创业公司也要赴港上市了。

那中国的AI发展现状究竟如何？放眼全球，是处在什么地位呢？最近，Nature发表了一篇《中国人工智能2030年能领先世界吗》，从AI学术影响力、人才情况、发展前景和政策制定等方面分析中国AI的现状及未来。

幅员辽阔的中国有望成为世界上最大的经济体，也有望领军AI行业。

2017年，中国政府将2030年设为中国成为人工智能领域的全球领导者的最后期限。初步规划于2020年实现我国人工智能水平在国际上领先，包括深入研究AI基础理论，使中国成为顶尖人工智能科学家的向往之地等。

▲中国庞大的人口数量促进了人脸识别技术的发展

随着2020即将到来，中国的AI正发生显著的变化。我国保留本土人才的能力也在变化，政府成功地实施了一些政策来留住本土人才，而且，我们主要的竞争对手美国，也因其外交和贸易关系的恶化而间接地使本土人才更愿意留在国内。

“如果美国失去其对外开放的优势，那么它将面临把优秀人才推向其竞争对手怀抱的风险，其中就包括中国。”，芝加哥智库宝尔森基金会的AI分析师Joy Dantong Ma如是说，旨在缓和中美关系。

但规划的实施并非总是一帆风顺，阻力包括缺乏开发AI软件的理论研究以及中国的投资方对基础研究的冷漠。

研究人员表示，成为人工智能领域的全球领导者并非只是为了和美国的象征性竞争。人工智能有望在医疗、交通运输和通讯方面取得进步，而在这些方面取得突破性进展的国家可以为人民创造向往的生活，谋更大的福祉。

“毫无疑问，中国视AI为时代核心科技，并且想要在这方面赶超美国。”，正研究中国的AI发展的牛津大学人类未来研究所的Jeffrey Ding如是说。

该倡议于2017年发布，被称为《新一代人工智能发展规划》。《规划》刺激了地方政府和私营公司对AI领域的投资，并涌出了大量相关政策。

中国AI学术影响力

中国正在努力进步。西雅图艾伦人工智能研究所分析了微软学术上引用率最高的AI论文，他们发现，在前10%的论文中，中国作者的比例正在稳步增长，并于2018年达到了其峰值26.5%，而美国却下降到29%。如果这种现象持续下去，那中国有可能于明年赶超美国。另有其他数据显示，中国作者对AI论文的平均引用率持续上升，而且高于世界平均水平，但仍落后于美国。

中国作者对AI论文的平均引用率已超过世界平均水平，但低于美国水平。

西安交通大学人工智能与机器人研究所教授郑南宁表示，中国拥有世界领先的计算机视觉、语音识别、自然语言处理公司，譬如商汤科技、云知声、科大讯飞和旷视科技等。

但我国在AI软件工具方面仍然落后。由美国的学者和公司共同开发的开源平台TensorFlow和Caffe在业界和学术界受到了广泛欢迎,它们可以用来设计、构建和训练算法以实现人工智能。而百度的开源平台飞桨（PaddlePaddle）则用于实现AI产品的快速发展。

硬件方面同样落后。大部分高端芯片都是由美国的制造商，如英伟达、英特尔、苹果、谷歌和美国超威半导体公司等供应的。我们仍然缺乏设计AI系统内置芯片的专业知识。

郑教授还表示，中国可能需要5到10年来赶上美英的基础理论创新和算法水平，但总会赶上的。

柏林智库墨卡托中国研究中心的政治学家Kristin Shi-Kupfer说道，基础理论研究的提升将是中国实现长期AI目标的关键。如果没有在机器学习领域实现实质性的突破，中国的AI将止步不前。

人才是引领发展的第一动力

同取得进步举足轻重的一件事就是留住人才，人才会带来更多的希望。由业界和学术界共同发表的《2018年中国AI发展报告》显示，2017年底，中国已经成为AI科学家和工程师的第二大家园，有18200位专业人员留在中国。一大是美国，约29000人。但中国拥有的顶尖AI人才（所谓顶尖，就是以H指数来定义的高产和高引用率的科学家）的数量才居世界第六。

过去十年间，中国人发表的AI论文和专利数量排世界第二，但是冲进top10%的比例却少于其他AI领先国家。

马云曾说，计算机科学家通常在美国接受培训，然后留在那里卖命于全球科技公司。

然而，情况貌似正在发生变化。中国的AI机构正以高薪吸引这些人才回国工作。比如郑教授的机器人中心，一些教授的薪资是其他教授的2到3倍。

郑教授说他的机器人中心为学者们提供了一套更完备的评估体系以直接奖励论文高产学者。同时，他开发了一个绕过传统流程招募系统，旨在帮助学者们快速组建团队。目前，西交大已开设了人工智能的本科课程。

中国AI前景一片大好

Ding表示，尽管腾讯、百度和阿里巴巴还不能和谷歌、微软这样的美国公司相比，但它们仍然可以代表AI行业的领军者，这三大核心技术公司不断增长的专业知识使得中国有望在2020年拥有高端的AI公司。

全球知名的创投研究机构CB Insights称，中国目前至少拥有十家私营的AI初创公司，估值超过10亿美元，其中包括向客户提供面部识别技术的商汤科技。

马云说，人口众多是中国的一大优势，它可以创造大量潜在的劳动机会并为AI算法的训练提供特殊的捷径。比如，我们有足够多的患者信息来训练算法并预测疾病。今年二月，有中国学者表示，他们的自然语言处理系统已经可以诊断常见的儿童疾病了，其准确率与一名经验丰富的儿科医生相当，他们的数据集包括了到同一家医院看病的近600000名儿童的身体状况信息。而获取这样的数据集在国外却很难做到。

中国AI政策

中国若想在AI领域创造全球影响力，管理手段同样很重要。优秀的管理制度可使中国公司赢得商业信誉，学者之间也能建立友好的合作关系。和许多其他国家一样，中国已经为AI的发展和应用制定道德准则了。如果中国公司没有好的管理制度，也就不会得到全球数据，公平竞争是符合商业利益的。

六月，国家新一代人工智能治理专业委员会发布了八项人工智能治理原则：和谐友好、公平公正、包容共享、尊重隐私、安全可控、共担责任、开放协作、敏捷治理。Ding表示，这八条原则是符合经济合作与发展组织（OECD）于五月发布的人工智能国际原则精神的。

然而，道德标准在各地区是有差别的。比如，中国就曾因为使用面部识别技术追踪维吾尔族人而受到人权主义者的批评。即便如此，中国并非是唯一一个利用AI执法的国家，利用人脸识别技术追踪嫌犯也是美国联邦调查局的调查手段。

大家都很关注算法是如何做出决策的，但始终没有得到一致的答案，所以，同其他国家一样，中国也致力于解决该问题。欧盟《一般数据保护条例》允许用户询问算法对日常生活事务的决策。马云评价到：这是一个AI管理的好例子。