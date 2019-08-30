车祸之后，AI 如何帮助挽救驾乘生命?

医学界有一个理念叫「黄金一小时」，对受伤人员的抢救越及时，一些病危伤员越有可能保住生命。



法国的实践表明，对于交通事故重伤者，在30分钟内获救，其生存率为80%，在90分钟内获救，其生存率仅为10%以下。紧急救援的说法并不是白叫的，但由于发生车祸时通知不及时，黄金时间很难得到完全保证。

要改变这种状况也没那么简单。虽然有公司在进行尝试，但是车祸救援涉及到的范围较大，牵扯到诸多方面的能力，目前看到的更多是救援机构收到信息，展开救援，形式上略微被动。尤其在汽车这种与我们期待的智能化有一定差距的产品上，当智能互联技术正在普及，更多的科技企业也能够深入汽车领域构建一套新的系统来解决汽车上的安全问题。

利用技术，不仅是实现信息速度上的提升，更将信息的维度极大拓展，只有同时将汽车、人员与救援方的信息打通，才能将车祸的影响缩至最小，我们是时候该重新考虑在新技术体系线下的汽车安全。这是目前「车联网」各种体验提升和技术炫技之下，还未被有效开垦的荒野。

于是，一些将汽车信息壁垒打通、用AI结合医疗的创业公司已经开始受到更多车企的认可。

AI判定车祸伤害

当我们无法避免的时候，就用最小的代价去解决事情，交通事故就是这样的存在。怎样能让所有人的伤害程度降到最低，应该是重点所在。

其实这不只关系到驾驶者与乘客在关键时刻的反应，更关乎医疗机构的速度。很多时候，在分秒必争的交通事故中，往往是双方都没有及时采取最正确的措施，最终酿成了灾祸。也可以说，这是救援方与被救援方存在的「信息不对称」情况。据我国卫生部的资料表明,在1000例交通事故伤者中,只有14.3%乘救护车到达医院。

由此，也有不少公司试图解决交通事故当中存在的问题。安吉星最著名的功能——道路救援就是典型解决车辆碰撞事故的方案。人工客服在后台随时迎接紧急情况，一旦发生事故后，车上的人按下道路救援，一键呼叫后台，客服根据不同情况对接不同的救援服务。

安吉星道路救援键| Motor Trend

尽管如此，人工客服承担的「中间商」角色还是未能完全消除信息不对称，另外，如果严重事故发生，车内没有人按下道路救援键怎么办？

来自以色列的一家人工智能公司提出了新的想法。这家名为MDGo的公司利用在车内布置的三轴加速度计，座椅下方、安全带以及安全气囊等部位的传感器判定车内司乘人士遭受的物理冲击力，以预测他们受到的伤害程度，对乘车人员的受伤位置与外伤程度生成报告，通过云端实时发送给医院和急救车，以便伤者在事故现场得到最佳的紧急治疗。

一般来讲，车祸发生时会有三个地方发生剧烈碰撞：汽车与外部物体、身体与汽车，以及体内各器官的碰撞。目前大多数技术解决方案体现在第一次，即汽车与外部物体的碰撞上，很少有人关注到事故发生时人体内部损伤。

车内的传感器会在车祸时预测人身收到的伤害| MDGo官网

MDGo创始人Itay Bengad在一次采访中举了个例子：「人们有时会在车祸两年后才感觉到颈部疼痛，没人了解到他们的C1椎骨（颈椎最上端的骨头，连接头与颈的关键部位）已经被施加了80G的冲击力。」

作为创业者的Itay Bengad同样也是一名医生。正因如此，MDGo手中的王牌不止几个获取数据的传感器，背后连接的医疗机构是整个系统构成的关键支持。

MDGo声称，在事故发生的九秒之内，根据算法和数据生成的报告就能发送到医院端。并且，MDGo创建的报告通过云端输送到医生和急救人员手中，医疗机构可以根据事故严重情况派出合适的人手与设备，送往合适的医院，而不是单纯送到最近的医院进行治疗。

这么做的好处是可以最大化地利用资源。一些事故可能并不会特别严重，但由于对现场情况不明了，医疗机构需要尽可能带足人力物力，反而会造成浪费。另外，将患者送往合适的医院，能够加快医疗速度，挽救生命。如此一来，便解决了几方的「信息不对称」问题。

交通安全背后

实际上，在具体实现的过程中，该方案也是MDGo经过深思熟虑才推出的。极客公园（ID：geekpark）曾在《当车内摄像头成为「标配」，我们的隐私怎么办？》一文当中提到，以安全著称的沃尔沃计划在车内装载驾驶员监控摄像头，根据监测生命体征来实现安全功能，如果潜在事故有发生的迹象，车辆会自动打给道路救援。

但另一方面，隐私问题也是无法回避的现实，MDGo选择的方式为布置传感器的方案，但不排除之后会增加摄像头组合，全方位保障司机乘客的安全。

目前，以色列已有25万辆汽车通过后装连接到MDGo，自今年1月以来，MDGo已产生超过700份事故分析报告。根据以色列红大卫盾会（Magen David Adom，以色列全国性的紧急医疗、灾害、救护车和血库服务机构）显示，报告分析的患者受伤程度与实际情况相比，准确率高达92%。

MDGo的事故分析报告页面| MDGo官网

一旦成规模后，人工智能对于交通安全方面的市场潜力巨大。现代汽车与沃尔沃已相继投资了MDGo，在整车方面开展双方的合作。

沃尔沃汽车集团科技基金首席执行官Zaki Fasihuddin说道：「MDGo的技术目标与我们的核心任务非常契合，那就是拯救生命。他们的企业使命与沃尔沃汽车的使命高度吻合，所以我们很高兴支持MDGo的持续发展。」

根据IHS Markit预测，到2023年，联网汽车的全球销量将从2015年的2400万辆增加到7250万辆，联网产生的数据也将成为保护司乘安全的重要内容。

现代汽车在投资MDGo的同时，双方除了将车祸伤害分析技术搭载在现代的车辆外，两家公司还计划从长远出发，对乘客的健康状态进行观察监控，并提供从车辆到医院的整套健康护理解决方案。「我们希望在日常工作中成为驾驶员的医生，而不仅仅是在发生事故时。」

MDGo正在开启市场化的尝试| MDGo官网

在市场方面则能够开启多样化的尝试。MDGo选择的主要商业化方向是保险，从2018年开始，MDGo就开始与以色列当地的保险公司合作，对相关技术进行实际检验。由于对人身伤害检测结果相对准确，在保险公司端的责任索赔也会变少；拥有车祸现场多方面的数据也能让车辆定损、维修估算，索赔流程自动化程度增加。MDGo官方表示，公司已经与一家保险机构完成了概念验证，准确率达到87%。

从小就被教育「安全第一」的我们，却始终没有摆脱掉笼罩在头上的阴影。用一个最典型的例子，人们对于汽车的最终幻想是自动驾驶，后者恰好能最大化地保证交通安全。然而，在全自动驾驶遥遥无期之际，用现有的技术落地，打造一套服务人与车的安全措施，人工智能十分有必要。

保护老百姓的安全，又能用在产业链上通过产品带来营收，进而继续探索交通安全在商业市场上的巨大潜力，这可能是人工智能技术能给一家公司带来最大的收获了。