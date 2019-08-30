米家夜灯2图赏：售价49元，可360°旋转的磁吸式小夜灯

漆黑的夜晚，突然起床总是一件很麻烦的事情，睡眼朦胧之中，摸索开关并不便利。这种需求催生出小夜灯这种好用的产品，就在最近，小米也带来了米家夜灯2，今天就来和极客之选一起看看吧。

米家夜灯延续了米家产品一贯的极简设计，正中间的米家LOGO表明它的身份，整体ABS塑料材质，圆柱体底座配合半球形灯体，外观看起来干净素雅，这样的设计很容易融入室内各种场景。

米家台灯2设计上最大的改变在于加入了磁吸式结构，在不用螺丝的情况下，通过磁力可以吸附于各种家用场景当中。

和上一代产品相同，米家夜灯2同样可以调节亮度，提供双挡2800k暖黄色灯光亮度，无可视频闪和蓝光危害。低挡灯光为3lm，光线柔和适用于夜间起床，高挡25lm，光线更亮，更适用于昏暗环境下的辅助照明。

智能方面，米家夜灯2内置光敏+人体双传感器，能够做到120°范围感应，因此夜晚起床不再需要摸索开关，同时15秒捕捉不到人体活动则自动熄灭，在光线充足时也不会开启，方便又节能。

针对不同场景的使用情况，米家夜灯2支持360°自由调节，因此可以随心所欲改变夜灯光线角度方向，另外在底座部位也有胶贴，可以通过粘贴的方式让夜灯固定更紧密。

续航部分，米家夜灯2采用内置电池设计，包装内自带3节五号电池，官方表示低挡亮度下，每天点亮15次，使用时间能达到365天，这个续航成绩算是非常不错。

最后是价格，米家夜灯2零售价49元，众筹阶段99元/3个，如果你正好需要一个可以随处放置，同时使用方便的小夜灯，那么这款产品或许是一个不错的选择，感兴趣的不妨去小米商城进一步了解。