为保证工资、奖金顺利发放，部分地市移动公司暂时压缩员工福利

IT之家8月30日消息 日前，一则《关于暂时压缩福利、与某某移动共渡难关的倡议》的通知在网上流传开来。倡议书显示，业绩下滑的2018年，某某移动公司亏损4.14亿元，实际经营得分在56分左右。为了保证员工收入的稳定，公司通过业绩借贷的方式向集团公司申请额外人工成本，2021年强制偿还，偿还额度为收入3.83亿、净利润3.78亿。借贷至90分后，2018年人工成本借贷总额1.15亿元，人均借贷发放2.7万元，占总额13.5%。

面对如此困难的局面，为保证员工正常收入，公司董事会讨论决定暂时压缩员工补充福利，自2019年9月起暂停补充住房公积金的缴纳以及2019年的疗休工作，才能暂时保证工资、奖金的正常发放。同时公司级专项奖励剩余额度、部门级专项奖励继续向一线作战部队倾斜。年底如人工成本好转，根据公司战略需要制定方案，进行分配。

针对此消息，沧某向在运营商及与运营商有合作的朋友确认了一下该消息的真伪，被告知此消息属实。除了上述某移动公司之外，还有其他的地市移动公司的员工也降薪了，一直持续到年底。

沧某在之前的《提速降费和5G大投资，运营商“苦不单行” 》提到过这个问题，有兴趣的可以回顾一下。



▲图源@通信老柳