索尼2019 APS-C画幅微单α6600/α6100体验

α6600和α6100是索尼刚刚推出的APS-C画幅微单新品。全球发布之后，索尼也马上组织了国内媒体来体验这两款新品，以及同时推出的两款新镜头，即标准变焦G镜头E 16-55mm F2.8 G和超远摄变焦G镜头E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS。

实际α6600月α6100并非索尼今年唯一的APS-C画幅新品，在几个月前，他们也推出了α6400，从产品名上就能理解其中的递进关系。三款相机都采用了2420万有效像素APS-C画幅Exmor CMOS影像传感器+最新的Bionz X影像处理器。另外虽然是APS-C画幅，但很多之前的α7等顶级旗舰的技术被下放了。它们也都支持425点（相位检测自动对焦）/425点（对比度检测自动对焦）；都支持索尼最新一代“实时眼部对焦”和“实时追踪”功能；另外也都搭载了可180°翻转的触摸屏。但在细节功能上做了区分，例如拍摄视频时候实时眼部对焦等等。

另外，从颜色上能看出α6100更倾向于女性用户，机身重量只有396克，以及黑/白/银三种颜色。

这三款产品中，α6600定位最高，正如索尼官方宣传的，它是目前APS-C画幅微单的新旗舰。索尼首次在APS-C画幅产品中使用Z电池，手柄大了，续航也强了2倍多，索尼官方称它采用电子取景器和液晶屏取景状态下可分别拍摄约720张和810张静态影像；另外内置5轴防抖系统，5级防抖效果；视频拍摄时也支持“实时眼部对焦”功能等等。

后面两项功能更明显偏向于视频拍摄——索尼在近两年从产品端迎合vlog这个风口，产品也针对性的做了优化，例如支持4K视频外，还加上了耳机插孔供随时监听。甚至在现场，也请了volger来现身说法，讲解使用α6600的经验。

当然，α6600单机身定价到了10599元会有一些争议。对比α7系列，它面临的情况，有点像去年6500元起步的XR刚上市时候，难免让人心里犯嘀咕，是不是要选价格跟它类似的老iPhone X。

而α6100则更明显的是6600的降档产品，APS-C画幅产品本身是非专业用户，对全画幅不敏感，预算也有限的用户；而α6100则是在这个群体中进一步的挖掘，前面已经说了，它的受众会是入门上手的年轻人/女性用户等等，对他们来讲，全画幅甚至是APS-C画幅画符的α6600也不太用上的，虽然取景器和食品功能有所牺牲，但相比之下，5799元起步（单机身）的价格就显得非常划算了。

另外关于那两款新镜头，索尼E 16-55mm F2.8 G，采用12组17片结构，其中两枚AA高级非球面和两枚非球面镜片，可有效抑制像差，三枚ED低色散玻璃镜片则将色差和色散降至更低，9枚圆形光圈叶片和精确的球面像差控制。

搭配机身，拿在手里非常轻巧，这个焦段是比较实用（且常用）的，恒定F2.8大光圈很容易构建背景虚化效果。

另一颗镜头，索尼超远摄变焦G镜头E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS，优势显现在70-350mm之中，换算等效35mm焦距为105-525mm，能实现5X光学变焦，XD线性马达能实现快速安静的自动对焦和自动跟踪。对喜欢背着机器在野外跑的声影爱好者来说，这款镜头除了具备不错的光学素质，也能减小不少的重量负担。