美区App Store非游戏应用榜首下载量较2016年降低31%

Sensor Tower商店情报数据显示，平均而言，现在要登上美区App Store手游下载榜榜首，一天大约要维持17.4万下载量，比非游戏应用下载榜榜首9.4万下载量高出85%。同时，非移动应用榜首下载量均值，较2016年下滑了31%。

数据显示，尽管从2016年Q1至2019年Q1，美区iPhone非游戏应用的下载量增长了33%，但登上榜首所需的下载量却在下降。榜首应用的日均下载量，从2016年的13.6万次，下降至2018年的9万次，尽管在2019年又小幅上升4%至9.4万次。

这反映出以 Facebook 和Messenger为首的热门社交和通讯应用，在美国的市场占有率已经相对较高，导致下载量逐年下滑。近年来，最成功的非游戏应用当属 Snapchat和Bitmoji。Facebook旗下Messenger 2016年11月在美区App Store获得500万次安装量，而Snapchat和Bitmoji分别于2017年3月和2016年8月获得同样数量的安装。但从2017年3月至今，没有任何一款非游戏应用在美国App Store的月安装量能超过350万次。

在美区Google Play上，榜首下载量的下滑趋势更为明显，从2016年日均20.9万次，下滑至2019年的7.4万次，跌幅达到65%。受Messenger，Facebook，Snapchat，Pandora和Instagram等头部应用的下载量下滑影响，美区Google Play非游戏应用的总下载量略微下滑。例如，榜首Messenger的下载量在2016年达到近8000万次，在2018年仅为2600万次，跌幅约68%。

与非游戏应用相反，近年来超休闲游戏在美国iPhone下载榜的崛起，极大的提升了登顶游戏类下载榜的门槛。2019年以来，美区手游榜首日均下载量，已经上升至17.4万次，较2016年11.8万次提升了47%。

而2016年Q1至2019年Q1期间，美国iPhone手游总下载量仅增长40%。这意味着，尽管这两年美国手游市场发展迅速，但手游下载榜榜首的竞争更为激烈。2019年至今，共有28款游戏登顶美国手游下载榜，其中超休闲游戏占据了24个名额。另外4款游戏包括：《哈利波特：巫师联盟》，《马里奥医生世界》，《BTS WORLD》，除了《巫师联盟》，其它游戏都在上市1天之内登顶下载榜。另一方面，最热门的超休闲游戏，Good Job Games《Colorbump 3D》和Voodoo《aquapark.io》今年分别占领下载榜榜首长达30和25天。

在Google Play上，虽然美区手游下载量整体呈下降趋势，但超休闲游戏的兴起，使得榜首下载量基本保持稳定。Google Play榜首日均下载量从2017年的7万次，增长至2019年11.6万次，增幅达66%。不过，手游总下载量却从2017年Q1的6.46亿次，跌至2019年Q1 5.44亿次，跌幅为16%。2019年至今，共有23款游戏登顶美国Google Play手游下载榜，其中超休闲游戏占据了21个名额，包括Great Puzzle Games《Words Story》和Geisha Tokyo《Traffic Run》。

美区Top10下载量

虽然美区iPhone非游戏下载榜榜首的门槛较以前大幅降低，但进入Top10的门槛却有所提高。Top10日均下载量从2016年4.4万次，提升至2019年4.9万次，涨幅为11%。不过，Google Play上非游戏应用Top10日均下载量则从2016年5.5万次，下滑至2019年3.1万次，跌幅近50%。虽然Top10下载量的降幅不及榜首下载量（65%），但现在入围Top10也比3年前容易一些。

手游方面，Top10下载量的增幅比榜首更为明显。App Store手游下载榜Top10的准入门槛从2016年2.5万次，提升至2019年4.3万次，近乎翻倍。Google Play手游下载榜Top10的准入门槛则从2.7万次，增长至3.4万次，增幅为26%。虽然热门游戏如《堡垒之夜》，《PUBG Mobile》和《荒野乱斗》也是下载榜Top10的常客，但整体而言还是被Voodoo，Good Job Games和 Playgendary等超休闲游戏厂商占据，而中重度游戏通常在前十之外。

热门应用类型Top10下载量

2019年至今，照片/视频应用是美区App Store下载榜竞争最为激烈的应用类型，日均下载量需达到1.6万次才有机会入围Top10。YouTube，Instagram，TikTok和Snapchat都归属这类应用。其次是购物，社交，娱乐和工具类应用，Top10入围门槛分别为日均1.53万次，1.45万次，1.26万次和1.24万次。

在美区Google Play上，以 Netflix，Hulu和Bitmoji为首的娱乐应用是除手游以外最受欢迎的类别。这一类别进入Top10的门槛是日均下载量达到1.71万次。排名第二是购物类应用，Top10准入门槛为日均下载量达到1.08万次。其次为社交，音乐和金融类应用。

主要移动市场Top10准入门槛

2019年，在中国App Store上，非游戏类应用跻身下载榜Top10需要达到日均9.1万次下载。远高于美国(4.9万次)和日本市场(1.4万次)。手游方面，美国市场Top10准入门槛最高，日均下载量需达到4.3万次。其次为中国，日本和英国，分别为2.9万次，1万次和8000次。

Google Play上，印度市场Top10的准入门槛远高于其它国家，非游戏类应用的日均下载量需达到25.6万次，手游为11.7万次。巴西市场排名第二，非游戏类和手游Top 10的准入门槛分别为日均下载量6.4万次和4.7万次。印尼非游戏应用Top10准入门槛排第三，为6.4万次，美国手游Top10准入门槛排名第三，为3.4万次。

总的来说，随着近年来美国移动市场渗透率的提高，非游戏类应用不像以前，由几大热门应用垄断赛道，这意味着留给其它应用的机会更多。尤其是 Google Play上，榜首下载量较2016年下降了71%。而手游赛道恰好相反，超休闲游戏的兴起大幅提高了登顶下载榜榜首的门槛。