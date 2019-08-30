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滴滴展示驾驶员语音助手：“免接触”接单，已在海外落地

2019-8-30 14:11:51来源：新浪科技作者：张俊责编：远洋评论：

8月30日午间消息，在世界人工智能大会期间，滴滴出行副总裁、滴滴AI Labs负责人叶杰平分享了人工智能技术在滴滴智能派单、地图服务、智能客服等领域中的应用。

▲滴滴出行副总裁、滴滴AI Labs负责人叶杰平

此前，滴滴出行CTO兼自动驾驶公司CEO张博在演讲中提到，滴滴希望尽快在上海嘉定开放自动驾驶载人测试。预计自动驾驶测试车辆将达到30辆，订单距离可超过10公里。

在“智能出行·慧享未来”分论坛上，滴滴出行副总裁、滴滴AI Labs负责人叶杰平详细分享了人工智能技术在滴滴智能派单、地图服务、智能客服等领域中的应用，从而帮助提升效率进而更好地提升用户体验。

叶杰平还在现场展示了滴滴基于语音和NLP（自然语言处理）技术率先在出行行业落地的驾驶员语音助手，日本的滴滴出租车司机已经可以用语音直接“免接触”接单，这一功能也将逐步推广至澳大利亚等地区。而在未来，这一语音助手也将支持全方位的语音交互服务，包括影音娱乐、信息查询、车内温度调节、主动联系乘客或客服，甚至是加油、充电、维保等服务。

他表示，在解决交通领域挑战同时，滴滴也在广泛合作推进AI技术和解决方案的开放，不仅帮助行业合作伙伴更好地实现AI落地，更积极将AI技术渗透到社会公益领域，赋能环保、健康、安全等项目建设，让技术创造更大价值。

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关键词：滴滴出行滴滴

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