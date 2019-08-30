苹果邀请函杂谈：多彩的苹果分层logo仅预示着多彩的设计？

IT之家8月30日消息 今日凌晨，苹果正式发出秋季发布会邀请函：致创新。苹果2019秋季新品发布会将于当地时间9月10日上午10:00（北京时间9月11日凌晨1点）在美国加州举办。这封外界期待已久的邀请函图片如下：

这次公布的邀请函除了给出具体的发布会开幕时间、地点外还新增了中文同步直播频道。同时也有分析称，从那颗五彩颜色设计的苹果logo来看此次新iPhone或将新增绿色和紫色两款配色。但是值得注意的是，这枚苹果logo采用的分层设计似乎也暗示了苹果新款iPhone将采用全新的摄像头技术，有外国网友将今年的苹果邀请函和专利图进行了比较，其中苹果logo的层数也代表了镜头的层数。

据彭博社先前的报道显示，新iPhone的拍摄功能将获得多项软件升级，例如支持三个摄像头同时记录画面，并将多张照片合成为一张“高分辨率照片”以及新增一个名为“智能相框”的功能以帮助用户更好地对照片进行剪裁和修正。而据先前爆料的信息显示，新款iPhone或将搭载全新的“浴霸”双摄/三摄模块。因而此次苹果除了对处理器、摄像头等硬件进行升级外，相关的摄像软件等技术也将获得更新。

至于这次苹果将会在新款iPhone上为大家带来哪些技术上的革新就由官方于9月11日为大家揭晓吧！