印度餐馆集体抗议外卖平台：佣金高还让我们多打折

8月30日消息，据国外媒体报道，由于不满Zomato和Uber Eats等外卖应用收取高额佣金，没有分担提供大幅折扣的成本，印度的餐馆老板们在Twitter上发起了退出（#Logout）那些平台的抗议活动。在印度孟买，复古小餐馆Vahnilla & Company老板阿坎莎·波尔瓦尔最近注册了Zomato外卖应用，以期通过网上点餐将她的素食芝士汉堡和奇巧巧克力蛋糕推向更多的消费者。她还加入了Zomato的Gold计划：对来店用餐的会员买一送二。

但三个月过去了，在赠送了150道免费菜肴之后，波尔瓦尔醒悟过来了。她说，除了约550美元的Zomato Gold计划注册费以外，食物赠送还让她损失了大约20%的收入。她补充说，Gold用户通常很无礼，总是要求额外的折扣。另外，波尔瓦尔的餐馆每单外卖订单要向Zomato支付高达28%的佣金。

现在，印度的餐馆开始集体反抗Zomato和其他外卖应用。

两周前，新德里附近的一群餐馆老板呼吁叫停Zomato、Swiggy、Uber Eats等应用不断提供的大幅食品折扣。他们认为，提供折扣的成本要餐馆来承担，而所有的好处却都让那些应用占了。这次抗议活动得到了数千家餐馆的公开支持，许多餐馆要么已经退出了Gold计划，要么承诺退出。

事实上，餐馆不满外卖应用的情况不仅存在于印度。世界各地的餐馆老板和送餐员都在提出质疑，称他们从印度的Zomato、美国的Grubhub和DoorDash以及欧洲的Deliveroo等强势的外卖平台那里分得的蛋糕很小。

这些应用让人们更容易点外卖，餐厅也能够触及更多的用餐者。但这些平台也对每笔订单收取高额佣金，挤压餐饮业的利润率。在美国，由于无力持续承担使用外卖应用的成本，一些餐厅已经关闭。

印度的抗议突显出，餐厅与外卖平台之间的关系已变得多么紧张。周四，餐厅老板们一整天都在与Zomato和Swiggy的高管会谈，但未能解决双方之间的分歧。