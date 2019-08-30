音乐播放器“天天动听”再获阿里系投资，注册资本增加35倍

8月30日下午消息，天眼查数据显示，8月27日，“天天动听”的运营主体上海水渡石信息技术有限公司发生工商变更，注册资本由原来的1000万元人民币增加至3.6亿元人民币；同时，经营范围发生变更，删除了“音乐娱乐产品，经营演出及经纪业务”，增加了“第二类增值电信业务中的信息服务业务”；撤销了“营业性演出单位”的许可经营项目。

数据显示，股东方面，新增股东瀚宝（上海）信息技术有限公司，持股比例97.22%，原名支付宝（中国）信息技术有限公司，注册资本1000万美元，法定代表人叶郁青。另一股东为杭州宝轩投资管理有限公司，对外投资过阿里巴巴文化娱乐有限公司钉钉科技有限公司等。

天天动听发展历程：

据此前媒体报道，天天动听成立于2007年，2012年用户量突破1个亿。

2012年10月，天天动听接受阿里巴巴投资，2013年年底正式并入阿里巴巴旗下。

2015年3月16日，阿里巴巴宣布由天天动听、虾米音乐共同组建阿里音乐公司，其中虾米音乐走专业音乐人路线，天天动听主打大众用户。

2016年4月15日天天动听正式更名为阿里星球，这一改名在当时曾被解读为是天天动听品牌的消亡。

2016年10月1日起，天天动听停止服务，只能作为单机播放器了，无法获取联网服务。