直播业务触及天花板，月活超1亿的陌陌下一个可讲的故事在哪？

从陌生人社交延展出直播的陌陌，2019年二季度的直播服务营收占比高达74.6%，相较于陌生人社交平台这一身份，陌陌当前更像是一家直播公司。

据2019年第二季度财报显示，陌陌本季度营收41.526亿元，同比增长32%。其中，直播服务营收30.999亿元，同比增长18%；增值业务营收为9.484亿元，占总营收比例达22.8%；移动营销收入为7620万元，游戏业务收入为2320万元。此次直播服务营收增长，原因在于付费用户数以及每季度的付费用户平均收入的增长。

本季度，陌陌App月度活跃用户为1.135亿，上一年同期月度活跃用户为1.080亿。直播服务与增值服务付费用户去重后总数达1180万（包括探探付费用户320万），上一年同期为1160万（包括探探2018年6月的付费用户310万）。

从数据可以看出，陌陌各项用户数据增长乏力，已逐渐逼近天花板，直播服务营收增长空间已然有限。而随着快手、抖音等短视频平台进军直播，陌陌也难免面临着外部入局者的挑战。对陌陌而言，其目前仍未有新的业务增长点，在陌生人社交和直播的故事之后，下一个可讲的故事在哪？

直播业务在总营收中占比约八成，增长疲软或触及天花板

当前，陌陌的营收主要来自于直播服务、增值服务、移动营销以及游戏业务四大板块，其中直播服务一直是主营业务，且在总营收中所占比例基本维持在70%-80%左右。虽然，陌陌近些年来也在加强营收结构的多元化，不断增强增值服务的营收能力，但从各项数据的对比中发现，成效并不明显。

财报数据显示，虽然陌陌已经连续18个季度都处于盈利状态，但其营收的同期增长率是处于下降趋势，可以窥见的是陌陌营收增长面临疲软的状态。

其中，直播服务营收同比增长率也处于明显的下滑趋势，直播服务营收增长渐缓。虽然陌陌一直在试图降低直播服务营收在总营收中所占的比重，但通过对比近六个季度的数据发现，直播服务在其总营收中所占比重并没有明显的改善，直播服务为陌陌贡献的营收基本维持在80%左右。

而增值服务营收同比增长率也出现下滑趋势，在总营收中所占比重趋于平缓。据财报显示，增值业务包括会员订阅服务以及虚拟礼物服务。财报显示，本季度增值业务营收的增长主要是由于陌陌为提升用户的社交体验而引入了更多付费方案，从而推动了虚拟礼物业务的持续增长，同时受到探探第二季度会员收入并表的影响，去年二季度探探只有六月一个月会员收入并表。

同时，对比陌陌的月活跃用户和付费用户可以发现，均出现小幅度的下滑，且增长速度放缓。

总体而言，从上述关键指标的统计来看，目前陌陌面临着营收结构单一、用户增长面临天花板等问题，且陌陌缺少新的业绩增长点，或面临营收增长动力不足的风险。

直播业务面临外部竞争，下一个可讲的故事在哪？

2014年12月12日陌陌正式登陆纳斯达克，上市后因持续亏损，陌陌曾提出私有化退市。但直播业务的崛起让陌陌撤回了私有化邀约，并一扫其往日阴霾，让陌陌迎来发展的高速期。

那一年是2016年，也被称作“直播元年”，据媒体报道称，那一年相继出现的直播平台一度超过300家，涉及的融资金额超过百亿元。借此风口转战直播业务的陌陌，在当年的二季度营收达到9900万美元，同比增长222%，其中直播业务贡献了5790万美元。

如今，对比直播领域的头部平台虎牙和斗鱼，市值为68.82亿的陌陌似乎可以傲视群雄。截至8月28日收盘，虎牙市值为47.97亿，斗鱼的市值仅为28.05亿。

但是，随着直播红利消失殆尽，短视频风口来临，快手、抖音等短视频平台入局直播领域，陌陌似乎面临着巨大挑战。

对此，陌陌CEO唐岩在财报电话会议上回应称，“我认为并没有实质性的变化。像快手这种的直播产品对我们的直播业务并没有造成什么冲击。如果你要了解产品的独特性，我认为直播只是附属于各个产品的功能，这个问题的核心是要去了解陌陌这个产品相比较快手这个产品的独特性。”

同时，唐岩表示，如果看数据的话，陌陌二季度的头部和腰部用户的数量和付费金额都显著增长；主播和公会方面，在过去几个季度的内容供应体系显著提升，职业主播数量不断增加，二季度奖励计划推出以前相比2017年增长了80%，公会的月流水二季度增长了50%。

虽然唐岩一再否认短视频平台对陌陌的影响，但据《2019中国网络视听发展研究报告》显示，截至2018年12月底，中国网络视频（含短视频）用户规模达7.25亿，占整体网民的87.5%。其中短视频用户规模6.48亿，网民使用率为78.2%。短视频用户使用时长占总上网时长的11.4%，超过综合视频（8.3%），成为仅次于即时通讯的第二大应用类型。

市场规模方面，2018年整个视频内容行业的市场规模为1871.3亿元，同比增长52.8%。其中短视频市场规模增速最快，从2017年的55.3亿元增长到467.1亿元，同比增长744.7%。最近半年新入网的网民对短视频的使用率为53.2%，对综合视频、网络直播的使用率分别为43.9%和34.6%。2018年12月移动互联网用户月人均单日使用时长达341.2分钟（5.69小时），而短视频贡献了整体时长增量的33.1%。

可见，无论是使用时长、使用频率还是用户规模，短视频都占据行业绝对优势，这无疑挤压了直播领域的发展空间。随着短视频平台入局直播领域，分食直播市场份额，更加加剧了直播平台的生存压力。在主营业务等各项数据增长迟缓的情况下，陌陌又该用什么故事吸引资本市场的关注？