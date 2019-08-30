如果B站不再需要答题

“我不希望B站取消答题，因为我不想看到满屏幕不和谐的弹幕。”这是一位扎根B站7年的6级（最顶级账号）老用户小周，看到有可能取消会员注册答题机制之后的反应。

8月27日，B站公布了今年第二季度的财务报告。B站在Q2的总营收为15.4亿元，同比增长50%；月活用户同比增长30%，达到1.1亿。值得注意的是，其非游戏业务收入占比攀升至40%，同比提升了162%。这也说明B站营收结构目前更加趋于平衡。

但是，在生态活力增长的同时，B站肩上的压力也在不断扩大。二季度B站净亏损高达3.15亿元，相比去年同期增加了4倍之多。亏损剧增的背后，是传统视频网站以及短视频应用的外部竞争快速加剧。

尽管老用户对B站的爱称一直都是“小破站”，但成立至今超过10年、坐拥上亿用户，已经成长为一家上市公司的B站，显然已经不甘于是个“小破站”。面对竞争压力，B站只有让自己继续迅速成长，而这也就意味着它必须拥抱更多用户。

财报公布之后，有消息称B站正在考虑新一轮的用户增长和拉新。显然，曾因“鸡你太美“而闻名的答题注册会员，成了一道门槛。

消息称，在未来一年时间内，B站将会降低50%的准入门槛。过去注册正式会员所需要的60分钟内完成100道试题将不再成为必选项。也就是说，未来用户想要注册成为会员发送弹幕或许不再需要这百道“二次元属性”的硬核考试，门槛没了，会员也就多了。

实际情况会是这样吗？降低门槛后带来的新鲜血液，是否会对B站现有生态产生严峻的挑战？

这100道题是B站生态的护城河



“我从2013年开始用B站了，但由于一直不能完成那100道题的考试，所以没能注册成会员，最后还是到14年初，大学室友帮我把这100道题的考试过了我才能正常发弹幕、留言和投稿。要不是资深二次元粉，这100道题的考试是真的过不去。”

对于B站会员注册考试，小周有着尴尬回忆。很显然，B站的会员注册考试机制提升了注册会员的质量，也将多数用户拒绝在会员制之外。

B站的成功来自于这群核心会员，那么试想一下，如果这个核心群体的氛围被冲淡或者或坏了，会是怎样的局面？

熟悉B站的人都知道，虽然呈现的本体是视频网站，但相较于传统视频网站，B站在某种意义上更像一个社区，一个属于二次元粉丝以及年轻用户群体的潮流文化聚集地。

而在B站的用户组成中，能够发送弹幕、留言、投稿的注册会员一直B站最为核心的价值所在。他们过关了一百道“硬核”试题并成为会员，很大程度上说明他们拥有相同的爱好，属于同一个圈层文化。

这一用户群体所提供的内容，留下的弹幕和留言，让B站拥有了今天独特的网站风格和社区氛围。这种氛围也让B站拥有了其他视频网站所不具有的极高用户粘性。

根据B站去年上市前提交的招股书显示，平台用户日均使用时长为76.3分钟，正式会员第十二个月的留存率超过79%。这对于视频网站而言无疑是一个非常“恐怖”的数字。

显然，超高的用户粘性和文化属性也是B站的核心竞争力，以及最坚固的护城河。其威力，在此前“B站用户大战蔡徐坤”事件中可见一斑。

由于B站up主对于蔡徐坤打篮球广告的恶搞，导致大量Ikun（蔡徐坤粉丝）的不满，众多粉丝相约“爆破”B站。但正是由于注册会员时这100考试题的阻挡，大量的二次元小白被阻挡在会员门外，无法发送弹幕也不能留言，因此未能对B站社区氛围造成丝毫影响。

另外，当时蔡徐坤经纪公司曾对恶搞的up主发出过律师函，对此B站官网随即作出表态——将对up提供必要的法律援助。这种姿态，无疑让其与用户之间的关系变得更加亲密。

对此，一位B站老用户对懂懂笔记表示：“当时恶搞打球的视频很火呀，我也做了一个。虽然到最后也没听说有哪位up真的被起诉，但当时看到官方发出那样一个公告，我作为老用户还是很欣慰的。至于那些ikun答不对题后只能在微博抱怨的样子，看着还真是挺爽的。“（捧腹，哈哈哈）“就是那种你看我不爽，但你又不能把我怎样的感觉。”

“原住民”不想拥抱大众



6月26日，在B站十周年庆典上CEO陈睿透露了未来两大展望：第一，为用户构建一个好的社区；第二，为优秀创作者搭建好一个让他们能够施展才华的舞台。

要实现陈睿这两大目标的前提，是B站必须健康地走下去，而作为一家商业公司，特别是一家上市企业，面对不断扩大的亏损，或许寻求进一步的用户增长，增加更多的营收方式，是其当务之急。

当触摸到二次元或者Z时代用户增长的天花板后，B站的目光也只能放到大众用户身上。当然，一部分年轻用户可能不懂什么是“2333”，什么是“雨女无瓜”，什么是“前方高能”。不明白很多梗，也就很难融入到原住民的文化氛围中。

一旦面向大众市场全面开放，而且是面向一些仅仅是喜爱漫画的年轻用户，可能会迎来两个文化圈层的碰撞和冲击。这必然会在很大程度上改变B站现有的社区氛围，打扰到“原住民”的用户体验。

但是，这种碰撞似乎早晚要到来。

显然，B站的“原住民”某种角度上来看是排外的。这一点从早期大量土味短视频和营销号出现在B站时，无数用户疯狂点击举报就能一览无遗。

刚刚走过十岁生日的B站，将会更加积极主动地加强用户总量的增长。而陈睿的目标是那些此前并不熟知B站的用户群体。或许从今年下半年开始，平台将会加强对以前不使用B站或未听说过B站的用户群体的营销。而且，这很可能是其优先级最高的任务。

对于开放会员注册，作为6级账号拥有者的骨灰级粉丝小周态度很坚决，他向懂懂笔记表示：“其实现在B站已经有很多营销号、封面党了，那种‘小学生’弹幕也越来越多，很多时候首页的推荐都没法看。我现在更多时候只是看自己关注的up主是否有更新，或者看看排行榜上的变化。“小周强调，自己最生气的是发现一些特别水或者恶意搬运的内容，即便是点了举报最后也没被处理。

“现在这100道题比以前已经容易很多了，之前要硬核的多。但好在还有100道题的考试。一旦未来谁都可以发弹幕、留言或者视频投稿，不敢相信B站会变成什么样。“小周面露担忧，“如果这种无脑弹幕、留言、各种土味和内容很水的视频都冒出来，那B站和别的视频网站以及短视频App又有什么区别？”

B站的老用户不想打开自己的社区大门，但商业压力在前，这扇大门正被缓缓打开。

【结束语】

写到最后，忽然想到了百 度贴吧。贴吧曾经也是无数年轻人相谈甚欢的地方，无数的梗和段子都是来源于贴吧的老哥们。但各种劣质内容和软广告的大量涌入，严重损害了贴吧的用户体验，也让其一步步走向消沉。

虽然目前B站尚未明确表态会放弃答题机制，但亏损的不断扩大和用户增长的压力，正实打实地摆在其面前。寻求增长是B站接下来必须要做的，无论最终陈睿如何选择，希望他能一切以用户体验为优先，不要为了增长而去伤害老用户的感受——即便老用户已经感觉如今的内容早已不如当年。

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