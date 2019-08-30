马云不想去火星，但要帮中国农民实现“亩产一千美金”

8月30日下午消息，今天在山东省惠民县第七届中国淘宝村高峰论坛上，马云再次提及“亩产一千美金”——让地球上的土地、土地上的人释放更大的能量和价值，显得更务实。

“马斯克想去火星，马云想留在地球。”昨天还在上海天马行空地“双马对话”，今天，马云已经出现在山东省惠民县，把聚焦点放在振兴乡村、兴农脱贫上。

当天，他还与来自全国各地的200多位县级官员交流。此外，马云还在助农直播室里客串主播，推销农产品。

“中国的农村要拥抱互联网”

在昨天的世界人工智能大会上，特斯拉公司联合创始人兼首席执行官马斯克和联合国数字合作高级别小组联合主席马云，展开了一场“火星撞地球”般的对话。

马斯克想去火星，更好地了解宇宙的本质，甚至搬到另一个世界去生活。

“你们想搬去火星，我并不，我对地球感兴趣，因为我刚从火星回来。我们必须要对未来负责。”马云选择支持地球，“我们需要像你这样的英雄，但也需要像我们这样在地球上努力的人。”

在第七届中国淘宝村高峰论坛上，马云表示，未来二十年，中国的农村和全世界的农村，都必须拥抱互联网、拥抱数字经济。马云希望,淘宝村的今天是中国农村的明天，不是每一个农村都要成为淘宝村，但是每个农村都可以借助新技术、新理念，改变农村、影响农村、改变农民、影响农民。

袁隆平把亩产做到一千斤，互联网要把亩产做到一千美金

会上，马云再次为中国农村转型和农民增收问题支招——袁隆平把亩产做到一千斤，互联网要把亩产做到一千美金。

但出乎马云意料的是，淘宝村村民张展，把地里产的小麦、谷穗做成干花出售，已经做到了亩产一万美金。

论坛上，山东省滨州市市委书记佘春明说，马云提出的“亩产一千美金”，在滨州得到了真真实实的印证，也让老百姓的生活得到了实实在在的改变。

据悉，2018年4月，阿里巴巴推出“亩产一千美金”助农计划，过去一年里，“亩产一千美金”计划已覆盖全国25个省份近1亿人口。农业农村部调查报告显示，2018年，国家级贫困县网络销售额中，阿里巴巴平台占全国电商平台的七成以上。