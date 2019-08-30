WAIC2019：中德两国大师对话工业智能

青出于蓝而胜于蓝，过去三年，中国人工智能企业异军突起，在视觉和语音领域展现出异乎寻常的领先能力。随着《新一代人工智能发展规划》印发，加快人工智能产业发展，尽早实现智能制造，已成为我国由工业大国转变为工业强国的一项重要使命。

谈及智能制造，德国学者提出的“工业4.0”是一个无法绕开的概念。作为老牌的工业强国，德国制造享誉全球。那么，在快速发展AI，全力推进智能制造的过程中，我们能从“工业4.0”中得到哪些借鉴呢？

2019世界人工大会期间，德国国家科学与工程院院士，中德智能技术博士研究院德方院长Axel Kuhn与中德智能技术博士研究院中方院长，德国弗劳恩霍夫物流研究院中国首席科学家房殿军现身“AI变革洞见工业未来”全球工业智能峰会，大师级的对话或许能带给我们一些启发。

人工智能的演进，将从有人机交互向无人机交互发展，从固化的系统向具有学习能力的系统过渡。最初的人工智能属于辅助智能，是支持人们完成决策和操作固化的AI系统。随着不断完善的自动化与日益增强的智能，人工智能将成为自主智能，是具有自适应能力的AI系统，可以在没有人参与的情况下自主运作。

目前，德国人工智能技术研究与应用主要集中在智能产品、智能工厂、智慧城市、医疗技术，四大维度。细分后包括：机器人、自动导引车、自主资源、过程自动化、自动化生产区域、虚拟现实、城市物流、停车位管理、交通管制、汽车共享、诊断、治疗、护理等诸多领域。

“机器学习和深度学习是德国人工智能战略的核心。”Axel Kuhn介绍，“但在研发过程中，我们要负责任、符合公众利益。在人工智能引起公众质疑时，要通过广泛的社会对话，澄清伦理、法律和文化等领域的问题。”

Axel Kuhn表示，“在许多情况下，以物理实验的方式收集足够的学习数据非常昂贵，因此未来可以利用仿真和数学孪生技术，来取得机器学习数据。这种人工智能与物理系统在虚拟空间里的耦合，打开了一个经济型的机器学习方法，这对以中产阶级为主导的德国工业是一个福音。”

从德国工业过往的经验教训可知，严谨、系统和科学的工作作风对新技术的研发与落地助力极大。针对人工智能，Axel Kuhn总结了四大要点。“其一，规划具有严谨性、科学性、系统性和发展性。其二，坚持持顺向规划原则，先设计业务流程，在选择物流技术，最后确定建筑形态。其三，集合企业实际情况，选择合适的技术水准。其四，保证规划落地。”

近年来，中国不断倾斜资源，提高人才的培养力度。据统计，2018年，我国在校博士生在校人数达到361997人。房殿军表示，“推进智能制造，就需要打造高端技术研发和人才培养的'自我造血能力'，中国的灵活、刻苦与德国的严谨相互配合，将构建中德合作的良好模式。”