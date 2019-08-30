马云：现在农村姑娘陪嫁是一家淘宝店

据报道，马云8月30日现身在山东省惠民县召开的第七届中国淘宝村高峰论坛。马云在论坛上表示，这是他最后一次以阿里巴巴董事长身份参加会议。

马云表示，在淘宝村还有一个特点，过去姑娘的嫁妆是金银首饰，但是现在陪嫁最好的产品是一家淘宝店或者天猫店，听说这是非常风光的。“希望未来每个村的淘宝店、天猫店都能成为农民最大的产值，成为农民希望所在。”

“以前是农民工进城，现在是努力让农产品进城”，马云表示，今天的互联网让淘宝村村民放眼天下，做全国的生意、全天下的生意。

马云披露，目前全国有超过4000个淘宝村，有超过800万名淘宝村民，创造近700万个就业岗位，阿里巴巴平台上有四分之一的网点来自淘宝村。过去一年，400多个淘宝村将产品销售全世界，销售额超过1亿元。

在马云看来，淘宝村外表与普通村落没有差别，但淘宝村的特点是“三多”，即年轻人多、大学生多、网线多。过去三十年，农民离开家乡打工，农村最大的问题就是年轻人在外面，空心村平均年龄为65岁，但现在很多淘宝村的平均年龄是25岁。“这就看到了希望，年轻人回到农村就是希望”，马云说，“人才回流农村，这是最令人鼓舞的”。

马云表示，未来二十年，中国的农村和全世界的农村必须拥抱互联网。农村要发展，不只是想到产品的销售，不是一定要有多少资源和土地，而是有了互联网，全国和全世界资源都能为我所用。

马云认为，并不是要每一个村都变成淘宝村，而是要利用新技术、新理论改变影响农村、农民。上一代很多人离乡背井做了农民工，现在因为互联网就可以成为新农商。这不只是网上会卖货，而是引进新技术，接入新金融。在他看来，新型供销社体系的模式值得推广。

马云表示，我不在阿里巴巴，但阿里巴巴会继续用技术、创新、市场力量投入乡村振兴，把农村变好。中国淘宝村经验，不只是在中国发展，也要带入一带一路其他地区。