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8.30福包精粹：1元购麦当劳朱古力新地、免费领顺丰同城急送10元券

2019-8-30 16:59:45来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

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• 券使用期：第一波2019年8月1日-8月5日，第二波2019年8月5日-8月10日，过期作废。

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全国联通炫铃用户以及可免费开通炫铃的用户，请直接开通防骚扰提醒服务（西藏、港澳台除外）；其余用户需先自行开通炫铃业务（开通炫铃业务可能会收费，请自行决定）。

联通免费开通 | 中国联通防骚扰提醒服务中国联通温馨提示，显示xxx电话是骚扰电话，已被标记xxxx次查看详情

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