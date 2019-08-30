“唯有炒鞋，才能跑赢通胀。”

这是前不久在社交网络上流行的一个梗。有网友称，很多95后通过炒鞋已经挖到人生第一桶金，羡煞不少炒房的80后、炒币的90后。尤其是那些炒鞋年入几十万、上百万的“故事”，更是在网络甚嚣尘上。

“一双潮鞋，只要在专业平台上鉴定为真的话，转手就可以在电商平台翻倍卖出去。”有读者向懂懂笔记透露，在潮鞋圈里，无论是收藏老手还是小白，都迷信诸如“毒”、“Nice”等潮鞋鉴定平台。只要鉴定鞋子为真，身价即上涨一倍甚至好几倍。

于是乎，不少跟风炒鞋的年轻人也以这些平台的鉴定结果为依据，从而判别一双潮鞋是否值得购买、收藏和投资，这也让上述平台和应用成为了潮鞋鉴定的“权威”。

不过，近年来也有一些潮鞋玩家在社交平台上曝光，称Nice和毒等鉴定平台的鉴定结果草率，一双鞋子分两次鉴定，结果居然真假不一。更有好事者将精仿的潮鞋提交平台鉴定，鉴定结果却为真。

真真假假之间，潮鞋、鉴定平台、藏友和炒家，究竟构成了一个什么样的“潮鞋江湖”？所谓潮鞋鉴定到底水有多深？

“几率过毒”精仿潮鞋，工艺用料瞒天过海



为了验证网友们对于潮鞋鉴定平台的质疑，懂懂笔记花了358元，从某微商渠道购入一双黑色高仿的Yeezy Boost 350。这位商家宣称其销售的精仿潮鞋，是“几率过毒版”。

所谓“几率过毒版”，指的是该高仿潮鞋有一定几率，可以瞒过第三方平台的鉴定师，从而使鉴定结果为真。其制作的精细程度，会比一般仿品稍高，价格自然也不菲。

这双“几率过毒版”仿鞋的发货地为福建泉州，非网上公认的莆田。到货之后，懂懂笔记根据毒App上鉴定的要求，拍摄了鞋型、鞋底、鞋标等图片上传，等待平台鉴定师鉴定的结果。

最终平台鉴定回复来了——结果为假，证明第三方平台的鉴定确实犀利。当懂懂笔记将鉴定结果截图给销售该鞋的微商看时，对方只说了一句“都说了只是一定几率咯”，便拉黑走人。

那么，网传的第三方鉴定平台“不靠谱”究竟是怎么来的？

就这一问题，懂懂笔记咨询了一名经常在社交圈发布潮鞋买卖攻略的炒家“豪哥”并将高仿潮鞋的图片资料发给了他。

“如果想骗过毒的鉴定师，这双仿鞋的工艺显然低了，价格也太便宜了。”豪哥表示，他身边曾有朋友拿着从闲鱼上购买的精仿鞋“试毒”，的确能够瞒过鉴定师，让鉴定结果为真。

不过，他那位朋友用于鉴定的精仿Yeezy Boost 350，购入价高达750元。在他看来，其与正品相似的程度已经在95%以上，尤其是最容易被鉴定师识破的鞋标部分，几乎是难辨真假。

“不过即便是这样的精仿潮鞋，也只能说有一定的几率被鉴定是真鞋。”豪哥透露，莆田产的精仿鞋在制作工艺、材质用料上都十分讲究，但弊病是同一批次精仿鞋，鞋标上的ID、编码都一样。

而正品由于生产的日期、时间、批次不同，鞋标上的ID、编码也不一样。因此，部分拼标、拼盒的精仿鞋（即鞋盒、鞋标做得很精致），最初也曾经能够瞒过平台鉴定师，“鉴定师要看很多申请鉴定的产品照片，一开始很难深究。”

但是，同样的ID、编码看多了鉴定师自然也就发现，同一ID、编码、鞋标的鞋子为假。这就解释了精仿潮鞋为何在最初能够通过平台鉴定判别，后期却被鉴定为假货，“再说鉴定师的水平也是参差不齐，假鞋的确有几率被鉴真。”豪哥说。

看来，第三方鉴定平台鉴定师也有“打眼”的时候。那么潮鞋“过毒”的结果是否仍具有权威性？又是否值得潮鞋买家的高度信任？

官方并无验真服务，第三方平台成权威



“潮鞋鉴定，有很大的市场需求。”

有着多年潮鞋收藏经验的行家“阿升”告诉懂懂笔记，尽管潮鞋收藏兴起好多年，但潮鞋品牌方向来不提供正品鉴定的服务，这也导致不少买家和藏家为鉴定真伪煞费苦心。

曾经网上甚至还出现过大量鉴定攻略，帮助潮鞋收藏爱好者鉴定鞋子的真伪。更有一部分消费者因缺少鉴真渠道，购买到了高仿潮鞋，却依旧浑然不知，“你拿一双鞋子去耐克、阿迪的店里，没有人会告诉你真假的。”

正因为如此，过去几年潮鞋市场都是鱼龙混杂，直到识货、毒、nice等等潮鞋鉴定平台兴起，大量官方认证的鉴定师入驻，才使得潮鞋市场有了鉴定真伪的渠道。

“并不是说这些渠道鉴定就一定精准，平台鉴定师就一定靠谱。”阿升告诉懂懂笔记，只因为此前官方品牌无鉴定服务，行业也无鉴定机构，这些平台的兴起恰好满足了市场需求而已。

无论是买家还是炒家，都希望能通过简单方式鉴定手里鞋子的真伪，“我玩了这么久椰子（Yeezy），有一些出厂成本高于500元的精仿，我穿在脚上都分辨不出来真假。”阿升笑着说到。

悄然兴起的鉴定平台，逐渐成为玩家心目中的权威。这就好比二手手机鉴定机构，最早开始做的都成了行业权威，无论结果是否准确，都有自己一定的影响力。

“只要平台鉴定是真的，那就是真的了，没有其它渠道能复核，那就是权威。”阿升表示，与其说消费者迷信毒、识货、nice等鉴定平台，不如说是“宁可信其有”。

毕竟只要有这些平台的鉴定和证书，潮鞋的价格立马就能走高，还会遭遇用户的抢购，“部分鉴定平台也在卖鞋，所以鞋穿不炒是很难做到的。”

当问及为何有网友反映，自己从线下品牌授权门店购买的潮鞋，却在平台上鉴定为假鞋时，阿升笑了笑，“圈里很多人都认为，一些授权门店也都是真假掺着卖，谁知道呢。”

他表示听不少行业资深人士透露，由于品牌厂家的正品鞋防伪门槛不高，加上官方不提供潮鞋鉴定服务，因此有经销商从莆田批发精仿潮鞋，与正品掺着卖，才导致部分消费者从正规渠道买到了假鞋。

“反正官方只在意宣传每年有多少销量的增长，如果能达标也不管什么真假。”阿升猜测，这或许是莆田精仿鞋能够如此大行其道，涌入潮鞋市场的最主要原因，“潮鞋品牌不可能搞不出更高端的防伪手段，所以我感觉这更像是故意放水。”

各种综合原因之下，促成了第三方鉴定平台兴起，并逐渐成为行业的权威。而在这些因素推动下，一些新形式的灰产也随之诞生。

精仿自带“毒证书”，买家到手不用验？

“为了方便一些线上商家，莆田有些仿厂出厂就自带鉴定证书了。”

阿升告诉懂懂笔记，他了解到最近莆田有部分精仿潮鞋的作坊，在发给批发商的鞋子里面配上了所谓的鉴定证书。而最常见的“标配”，就是毒App的鉴定证书了。

为了让鞋子看起来更像是从毒App购买的，这些作坊甚至还配好了毒App包装盒，据说包装和鉴定证书都像足“过毒”版。

为此懂懂笔记再次通过某二手电商平台，花了220元购买了一双声称配备“毒包装”的高仿Yeezy Boost 350 V2。

当鞋子到手之后，鞋底的做工、鞋边的缝线确实感觉一般，让人比较容易看出“一眼假”。但鞋盒中的“毒包装”、“毒证书”却配备齐全，懂懂笔记甚至还发现了毒App平台鉴定所用的蓝色标扣。

有趣的是，这个标扣居然还未拆开、装配到鞋子上，仍保留着制作之后的样子。经过比对，可以发现配套的鉴定证书除了橡胶材质较差，印制图像和内容与毒官方的十分相似。

当被问及什么人会购买这些高仿“毒包装”的潮鞋时，这位商家表示，有不少爱慕虚荣的年轻人买回家是为了拍图晒单炫富。“也有一些可能拿去忽悠不懂的小白，当做从毒App上购买的真鞋卖给在校学生。

“反正我会说卖的就是高仿货，但买家的购买意图我就管不着了。”这位商家坦言，由于怕被举报导致关店，不少精仿鞋商家都早已转战二手电商，毕竟二手电商的管理不会那么严格，消费者也大多知道平台上卖的是高仿。

除此之外，懂懂笔记还在个别二手电商平台上发现有商家提供“代过毒”业务。所谓“代过毒”指的是帮用户将鞋子照片上传至毒App供鉴定师鉴定，并且确保鉴定的结果为真。

“过程你就不用问了，都是有门道的，不能跟你说，反正包验真就对了。”一位商家表示，“代过毒”、“代过nice”每次收费20~80元不等。作用是让消费者可以更从容地在朋友面前“装13”，满足虚荣心。

根据豪哥的猜测，代鉴定验真的业务，有可能是这些商家利用修图软件，修改消费者提供的产品图，从而骗过鉴定平台的鉴定师。也有可能是商家拿着正品潮鞋的图片代为检测，搞到正品鉴定结果。

【结束语】

真亦假时假亦真。随手在网上搜索潮鞋鉴定，能够看到大量的买家和卖家针对各方鉴定平台的攻略、分析、解疑答惑甚至质疑怒怼。

可以说，只要官方无法提供鉴定服务，无论是第三方机构还是资深玩家的攻略，都难以确保完全的真伪，只能是作为一种参考罢了。至于这一轮潮鞋热潮背后的各路推手，怀着各种目的炒鞋卖鞋的玩家，以及衍生出来的各路灰产，自然都在期盼着“韭菜“们觉醒地越晚越好。所谓“鞋穿不炒”，只当是耳边风罢了。

IT之家注：本文来源于微信公众号懂懂笔记（ID：dongdong_note），作者：木子，IT之家获授权转载。