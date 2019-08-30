快手推出音乐直播入口

8月30日下午消息，快手在同城页推出的“快手音悦台”正式开启了直播运营，未来将成为快手音乐类直播的独立入口。

目前，“快手音悦台”正在主动引入主播，提升内容体验。“快手音悦台”合作音乐主播招募海报显示，快手将提供同城聚合页海量曝光资源、音悦台广场热门推荐、聚合页直播精彩剪辑专属推荐等，吸引全网粉丝大于5万的音乐主播入驻合作。

目前，快手音悦台与直播页已经实现打通。

据悉，“快手音悦台”于2019年初推出，一是让用户可以快速发现喜欢的音乐主播，二是可以为音乐主播提供独立的成长通道。