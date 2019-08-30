腾讯市值月跌12%蒸发一个美团

8月30日消息，腾讯今日收涨1.44%，腾讯8月收跌11.8%，报324.8港元，最新总市值31035亿港元。值得注意的是，自今年4月份高点，腾讯市值已经蒸发908亿美元，区间跌幅高达18.66%。以本月计腾讯共计蒸发528.7亿美元，几乎蒸发了第三大互联网公司美团的体量。截至8月30日，美团市值为549亿美元。

格隆汇发布文章表示：自去年10月12日结束回购起，腾讯昨天又开始了新一次的回购。此次共回购了12.22万股，每股作价319.6至322港币，涉资3922.02万港元。

腾讯的上一次回购是2018年。在股价累计回调33%后，腾讯于9月7日至10月12日24个交易日内进行了24次回购，总共回购了3300余万股，涉资超10亿港元。此次回购后不久，腾讯开始触底反弹。在被问到在什么情况下会进行回购的问题上时，巴菲特曾回答：“如果我们的股价低于内在价值，我们会毫不犹豫的进行回购”。

内资也加大了腾讯买入，最近2日买入逾400万股，内资共计持有1.58亿，占比1.66%。不过，内资目前持有腾讯依然是亏损的，人均持仓成本为347.63港元，每手浮亏2283港元，浮亏率为6.6%。

不过，通过观察券商最近研报发现，券商似乎并不太看好，最近的国泰君安（香港）虽然给予买入评级，但目标价从410元下调至375元。