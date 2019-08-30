NVIDIA RTX ON打破时空界限，大唐不夜城观《剑网3》十周年

陕西西安。汉唐盛世文明古都的底蕴把中华文化传承至今，似乎特别适合作为充满国风的文艺创作的大型纪念活动场所。新文创、国产动漫的概念这两年炙手可热，作为传播文化载体的游戏、动画、以及围绕相关IP的非遗项目也备受政府部门重视，有此类机遇摆在面前时无疑会赢得大力支持。

西山居作为重量级国产武侠IP的缔造者，连续两年都获得了非常高规格的周年纪念活动场地待遇：2018年的《剑网3》九周年活动开在北京的水立方游泳馆；今年则换到了文首的汉唐之心西安，承包了大半条大唐不夜城步行街。

对西山居来说，这次周年活动本身意义非凡，去年剑侠情缘这个IP从主力端游《剑侠情缘网络版3》、到手游端的消息披露，还有动画，以及特色服饰等各式内容的发布都让粉丝玩家大饱眼福，而对我们来讲，西山居和NVIDIA新一代显卡GeForce RTX的联手发布更具话题性，郭大侠和NVIDIA全球副总裁、中国区总经理张建中Jams现场首秀“煤气灶”为大家津津乐道。

今年西山居在与NVIDIA的技术合作上再接再厉，宣布其IP支柱《剑侠情缘网络版3》将提供RTX实时光线追踪支持的版本，在现场的技术展示的宣传片里主要使用了实时光追反射和焦散两个细节技术。这两个技术的应用能让游戏中的水面，以及金属和宝石这些物理材质能更加逼真，漫折射的粼粼水光也能与船只以及水边的石壁等物件实时互动，显现出更加符合大自然光影的观感。

实时光追一出，《剑网3》画质级别在当前的国产游戏市场中数一数二不说，更重要的是，这是世界范围内首个基于Vulkan API自研引擎实现RTX实时光追技术的游戏。现阶段还没有游戏开发商尝试在Vulkan下开发光线追踪游戏，而西山居敢为天下先，率先在Vulkan API上做光线追踪的游戏开发，充分体现了国产游戏开发商的实力与勇气。

在主体活动后的访谈中，西山居的核心主创郭炜炜，游戏引擎负责人杨林提到，和很多以东方文化主题的游戏一样，在强调拟真的现代游戏开发潮流中，《剑网3》同样要在虚实之间进行权衡和取舍。东方文化审美和西方的差异，也导致了偏向简单线条轮廓风格的《剑网3》要反复考虑拟真做到什么程度不会破坏游戏原有美术风格。

西山居的做法是把拟真的重点放在了半透明服饰布料和环境材质的展现，着重体现仙衣羽裳在实时自然光下的飘渺灵幻感，而在人物模型上尽可能保持白皙静美的“偏二次元”视觉，这一点在讨好喜欢虚拟人物换装，追求角色代入感的玩家尤其受用。

因为广受玩家喜爱，剑侠情缘IP下的UGC内容数量和质量在国产游戏队列中都称得上名列前茅。而在得到RTX技术加持之后，《剑网3》游戏本身作为玩家生产UGC内容游戏视频短片的称手工具又会得到再度强化，可以用来制作特效更精良，光照更加逼真的作品。和以往一样，愈发强大的NVIDIA的Ansel和ShadowPlay等游戏内工具也能为快速抓取素材提供极高的便利。

不光是在软件工具层面，要让游戏很好的运转起来，NVIDIA的RTX硬件当然是必不可少的一环。正如NVIDIA Jams在采访中提到的新一代的RTX显卡和RTX游戏本就是游戏运行性能的保证，RTX在今年很多方面得到广泛应用。有在游戏中的实时光追渲染，也有游戏角色等内容制作上可以实时看到特效，为更多流媒体的应用提供帮助。NVIDIA在十周年现场展示的小米游戏本2019款、惠普暗影精灵5 Air、ROG冰刃3s新锐等游戏本，都已为RTX版本的《剑网3》做好了准备。

而像华硕灵耀X2 Pro这种双屏创意笔记本，作为RTX Studio家族的新晋创作达人，更可以在轻松应付游戏的同时，也为游戏中收集的素材后期处理、视频渲染等工作的效率带来飞跃性的提升。为了NVIDIA Studio的生态化，NVIDIA专门推出了针对性的RTX Studio Driver驱动，为Adobe全家桶，3DS MAX、Maya，REDCINE之类的专业设计创作工具优化，最大化UGC内容生产力。随着电商平台和各大笔记本厂商的陆续入驻，NVIDIA Studio也将为创作者带来更多贴合实际需求的新品。

曲终人散夜深人静之时，回想大唐不夜城路上熙熙攘攘的行人里，现代简洁着装、唐装汉服、游戏角色Cosplay和各式可爱服装的在其中自然共存，似乎在体现着盛唐时期文化强势之下海纳百川的包容力。在古风洋溢的建筑群环抱中，尽管时间短暂，《剑网3》成功消弭时空次元的隔阂，让这座千年古都跨越千年拥抱现代文化，也算得上是助力重拾文化自信的一件善事吧。