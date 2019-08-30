全国军训晒黑预警地图出炉，最惨晒到“六亲不认”

据中国天气报道，一提到军训，就绕不开一个永恒的话题——晒黑，今年军训你会晒成啥样子？现在全国军训晒黑预警地图出炉了。

未来三天（8月31日-9月2日），西南地区和东南沿海一带晒黑预警等级较低，顶多也就是晒到白里透红，没有晒黑的压力。华北、西北、江淮、江汉、东北地区南部等地皮肤晒成古天乐同款是分分钟的事情，有些地方甚至会被晒成“包拯在世”、“六亲不认”。

从省会级城市来看，8月31日，济南、石家庄、天津、兰州、乌鲁木齐晒黑预警等级为最高的5级，一天下来有可能晒到亲爸亲妈都不认识你。长春、沈阳、呼和浩特、太原、银川、西安为4级，晒成包青天不在话下。西宁、武汉、长沙、南昌、海口、北京、哈尔滨、郑州为3级，那里的同学们，时尚古铜色了解一下？

9月1日，晒到“六亲不认”和“包拯在世”的区域都有所减小，分别为济南、石家庄、兰州、银川和长春、沈阳、昆明、武汉。北京、天津、郑州、呼和浩特、西安、乌鲁木齐、海口、贵阳、长沙均为3级，紫外线的威力依然不容小觑。

9月2日，济南依然还在晒到“六亲不认”的队伍里（此处心疼济南的新生们三秒钟），同时天津、北京和武汉也加入到这一队伍。太原、沈阳、长春、银川、昆明、西安、呼和浩特、贵阳八大城市预警等级均为4级，晒到“包拯再世”的区域达到三天中的最大。

中国天气网还贴心整理了《军训防晒秘笈》，尽量做到不晒黑。

首先，做好物理防晒。一般来讲，遮阳伞、帽子、长袖衣物等是防晒最安全有效的方式。好消息是，未来几天，我国除了新疆局地之外，其他地区都没有35℃以上的高温天气，所以帽子、长袖衣物可以装备上。另外休息时尽量选择阴凉处。

其次，防晒产品不能少。SPF值代表防晒伤指数，抵抗UVB，数值越高代表防晒伤的时间越长；PA值代表防晒黑指数，抵抗UVA，+号越多就表示越不容易被晒黑。对于晒到“六亲不认”区域的小伙伴来说，SPF50和PA++++的防晒产品赶紧安排上吧。

防晒产品的使用也有讲究，一般外出前15-30分钟涂抹，2-3小时涂抹一次。除了脸部，耳后包括耳朵、脖子（尤其是后脖颈）、小臂也是要重点防护的部位。

第三，晒后修复很重要。午休时间或者晚上休息的时候，可以用毛巾沾湿冰水或冰块隔布冷敷，每次10~15分钟。然后抹上凝胶、凝露、水状等较为清爽质地的护肤品，避免使用凡士林、乳霜或油类保养。另外，军训期间要避免去角质、美白保养等，以免刺激肌肤。