奥克斯家电事业部总裁喊话董明珠：您深深伤害了我们，周一见！

奥克斯家电总裁冷泠在微博发布致格力电器董事长董明珠女士的公开信，表示将于9月2日提供格力空调能效不合格的拆解视频，以便来帮助修正其的错误认识。冷泠在公开信中表示，之所以选在初秋进行“举报”，是为了避免影响格力的销量。

8月28日，董明珠接受媒体采访时对实名举报奥克斯空调一事做出回应，称“我们对奥克斯的举报很有价值，欢迎所有消费者维护自己的权益，督促企业进步。举报的初衷是为了推动高质量发展，要打破劣币驱逐良币的现状。”

以下为公开信全文：

尊敬的董明珠女士：

我是一个80后，主管奥克斯空调的生产和销售。

前几天，您再一次在媒体面前称我们的产品为“违法产品”，说我们有“道德问题”。看了您的采访，我心情复杂，我不能同意您的观点。纠结了一天一夜，最终还是决定给您写这封

大学毕业后我加入奥克斯，16年的青春岁月里，我与上万名年轻的同事一起在奥克斯打拼。我所任职的奥克斯与您奉献了半辈子的格力，目前都位列中国空调销量前三甲。这靠的是什么？靠的是，在外国品牌只承诺包修3年时，我们共同向中国消费者承诺6年；当洋品牌高高在上地卖四五千元时，我们中国名牌，充满竞争力地只卖两三千。

我觉得，我们之间的竞争是有价值的，这是我们共同的胜利，是“中国制造”的胜利。目前，我们也都是中国空调出口的前三甲企业。

我觉得，您的指责对我和同事们不公平。我们的勤劳工作，与您，与格力的员工并无差别，同样是珍贵的。

两个多月前，618空调大促前夕，您购买了很多我们的空调，并以消费者向您举报的名义公开举报。您通过媒体说，“

格力举报奧克斯，这并不是企业与企业的竞争，这是道德的选择”。

您的言论，深深地伤害了我和我的同事。甚至抖音里搜“奥克斯”，出来的第一条，不是产品的好坏，而是您在镜头前发表的道德审判。部分国外竞品和媒体，也借用社交工具，进一步发酵此事，将中国产品具有竞争力的价格，归结为“偷工减料”。这影响了海外消费者对我们的信任。

我们的90后工程师，内心觉得气愤和痛苦，很快就仿照您拆解奥克斯的方式，自发调研格力产品，他们发现了数个型号存在问题，并拍摄了格力空调能效不合格拆解视频。

市场部的同学们，也情绪激动地要“找媒体曝光”，因为他们发现，在沙特市场，由于能效不合格，2019年1月2日，格力生产的型号为HOWG180C的空调产品被召回；2019年1月16日，格力生产的型号为AE-A185CS/AY-A18SCS的空调产品被召回。

然而，在空调销售旺季，我们当时并没有传播、炒作这些信息，而是选择了克制与理性。因为，奥克斯与格力，作为中国空调业的三甲成员，不但对自身负有责任，也对行业的竞争规则负有责任。我们期盼的是，在价格与质量的战场上，与您来一场酣畅淋漓的公平竞争。“举报事件”后，618大促期间，奥克斯依然是国内电商销量第一，这是消费者的选择。

但遗憾的是，我们的克制并没有换来您的尊重，两个多月后，您再一次在电视上伤害了我们。

的确，同规格的产品，格力的要比我们贵近1000元钱。按照您的思维模式，也许认为便宜的这1000元钱，是在材料上节省的。作为理工直男，我想告诉您的是，空调已经发明117年，是成熟工业产品，头部企业之间生产效率接近。您想象的在材料上省成本，不但省不下几个钱，还会造成返修率陡增，是得不偿失的“笨办法”。

奥克斯节省的1000元钱，源自创新的互联网直卖模式。在传统方式中，销售成本占比高达近1/3。对比格力层层的省级代理、地级代理，我们用“小奥直卖”APP服务全国15000余家直营商，厂家直供到终端，没有层层代理加价，线上线下同价。

我们用创造性的互联网直卖APP和更良心的利润率，降低空调终端零售价，使刚工作不久的年轻人，以一千多元的价格，让父母和自己所爱的人，免受热。奥克斯1.5匹定频空调，平均售价1850元左右，相比而言，格力在此区间没有产品，我今天上网看到格力在主流购物网站上最便宜的1.5匹定频空调，是2599元。

尊敬的董女士，我比您小27岁。过去的40年，正是我们的祖国，日益走向法治、繁荣与强大的40年。

我的成长经历让我相信，尊重他人，不随便评判同行的“道德品质”，是法治社会中，一个企业的基本道德品质。

在盛夏618空调大促的前夕，您选择“举报”的方式，与我们竞争。而现在，我们选择截然不同的方式，陈述事实，表达观点。

所以我们将在下周一（9月2日），主动向您提供格力空调能效不合格的拆解视频，以便帮助您修正这些错误。而且秋天已到，空调销售旺季已过。我们觉得这比赶在“618大促前夕举报”，更纯粹，更坦荡。我们更想以此表达善意，避免这个视频，影响格力的销售。

我们相信，怨气，无法制止怨气，而理性的思维可以。指责，无法消解指责，但建设性的行动可以。

相较于比拼公关能力，在同等价格下，为普通人提供更好的产品，对社会更有价值。作为空调业前三甲，您和我要赢的，不是彼此，而是世界。

上周六，奥克斯投资15亿的泰国生产基地正式结顶，这是奥克斯继日本研发中心之后，我们走向世界的又一个里程碑。此间您也在忙碌着——您又一次宣布了与雷军先生的新一轮赌约。

我是学理工科的，我相信埋头苦干，更能促进中国制造业的进步。

在这里，我承诺，奥克斯一级能效空调，使用60天，无理由退货。

我们对奥克斯的品质充满信心。

尊敬的董女士，愿我们一起努力，使中国空调企业间的竞争方式，获得世界的尊敬。

祝秋安。

冷泠

奥克斯家电事业部总裁

于浙江·宁波