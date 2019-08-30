特斯拉：购置税现全额免缴，最高可节省约9.9万元

IT之家8月30日消息 今日，工业和信息化部发布免征车辆购置税的新能源汽车车型目录（第二十六批），特斯拉在列，涉及Model 3、Model S及Model X的多个车型。

上周，中国商务部宣布恢复对美国进口汽车和零部件分别加征25%和5%的关税。今日早些时候，特斯拉中国官网显示，特斯拉全系进口车型较以往均有上涨，涨幅统一为2%。

8月30日晚间消息，特斯拉在微博宣布，购置税占比税前车价10%，现全额免缴，最高可节省约9.9万元。