三大运营商参加“提速降费”座谈会：中小企业资费再降15%

8月30日消息，今天三大运营商在北京举办了“提速降费”中小企业用户面对面座谈会。

今年3月份政府报告要求，中小企业宽带平均资费再降15%。以此为背景，三大运营商在北京举办了“提速降费”中小企业用户面对面座谈会。三大运营商纷纷表态将坚决执行中小企业提速降费要求，将提速降费落到实处。

联通：一个目标，两个确保，三项举措

中国联通表示要以“钉钉子”的精神，落实提速降费工作。2019年，中国联通提速降费工作的总体思路是“实现一个目标，做到两个确保，实施三项举措”。

一个目标即以增强企业客户获得感为目标，让提速降费实实在在、明明白白；两个确保是确保完成政府工作报告要求的“中小企业宽带平均资费再降低15%”；及确保完成工信部、国资委《关于开展深入推进宽带网络提速降费支撑经济高质量发展2019专项行动的通知》要求；三项举措即实施价值提升、精准降费、宣传告知三项举措。

中国联通集团公司企客户事业部副总经理澹台新谱介绍，2019年上半年，中国联通100%完成了国务院大督查中小企业提速降费整改工作。

截止2019年6月底，通过“价值提升、精准降费、宣传告知”三项举措，中国联通过半以上的分公司按照顺序进展完成年度提速降费目标。

澹台新谱表示，下半年中国联通将通过“云+网+应用”，更好助力中小企业信息化水平。

电信：三年专线资费累计降幅58.5%

中国电信政企事业部副总经理刘玉明表示，从2017年到2019年，中国电信每年都对专线资费进行了下调，三年下来专线资费累计降幅58.5%，惠及中小企业客户超过380万家。

除了降费，还有提速。从2016年到2018年企业宽带平均接入速率提高了39%，企业专线平均接入速率提升了74%。

刘玉明表示，今年中国电信将进一步落实提速降费的政策，目前中小企业专线宽带平均降幅已超过15%，未来要延伸到更多企业用户。“接下来，我们将继续执行当前提速降费政策，扩大覆盖范围，推出更优活动，以及提供云网一体，拎包入住产品。”

移动：5G时代继续落实提速降费要求

中国移动政企分公司副总经理魏冰表示，2017年5月17日以来，中国移动持续落实企业宽带、互联网专线降费。截止2019年7月，已经累计惠及客户400.5万户，其中互联网专线42.2万户，企业宽带358.3万户。三年来，企业宽带资费下降了45%，互联网专线资费累计下降61%。

除此之外，中国移动还面向中小企业构建了“1+1+N”信息化产品体系：1个连接、1个中小企业云、N项服务。

“在5G时代，中国移动持续落实提速降费要求，提供优质服务，激发中小企业活力，支撑国家经济高质量发展。”魏冰提到。