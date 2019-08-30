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荣耀赵明：下周除荣耀20S外还有一位“档位王者”，很“吓人”

2019-8-30 20:26:59来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家8月30日消息 早前荣耀手机微博曾官宣荣耀20S将于9月4日正式发布的消息，作为“现男友”李现的同款机型，这款自带“流量”的移动设备自然也是不缺话题性的。值得注意的是，近日华为荣耀业务部总裁赵明为新款荣耀20S预热的同时还透露了另一部据称“很吓人的”手机新品，预计这款新品将和荣耀20S一同亮相9月4日的新品发布会。

据悉，全新荣耀20S将主打拍照功能，采用前置3200万像素AI自拍，支持人像超级夜景和逆光AI HDR+及后置4800万像素超清主摄+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头三摄方案；采用一块6.26英寸魅眼屏，搭载麒麟810处理器并辅以6/8GB RAM+128GB机身方案，支持方舟编译器和GPU Turbo 3.0；内置3750mAh电池并支持20W快充；采用侧面指纹解锁和电源键二合一设计。

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而对于这款官方称为“档位王者”的荣耀新品，有微博科技博主猜测有可能是新款荣耀Play。值得注意的是荣耀play还是首款搭载华为“吓人技术”GPU turbo的手机。在诸如荣耀20等“同门兄弟”都获得升级的情况下，荣耀Play再推新品也在情理之中。

至于这次官方准备在荣耀Play上再度加入哪些“吓人技术”，一切还请期待9月4日召开的荣耀新品发布会吧。

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关键词：荣耀Play赵明

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