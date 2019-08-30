为何要投那么多钱改变制造业？盖茨这样解释

据外媒报道，微软联合创始人、大慈善家比尔·盖茨（Bill Gates）向来喜欢用更直接的方式解决复杂问题。以投资改变制造业、减少温室气体排放为例，他解释了自己采用的方法。

为了创造城市化社会所需的基本材料，如钢铁、水泥、塑料、玻璃、铝甚至纸张，制造业占全球温室气体排放的约1/5。而且，这个问题只会随着社会变得更加发达而加剧，正如盖茨之前预计的那样：未来40年，全球每月将新增一座规模与纽约市相当的巨型城市。到2060年，全球城市面积将增加一倍。

在被问及为建设这些城市提供各种材料而带来的温室气体排放加剧问题时，盖茨给出的答案是：为何不重启那些旧的生产流程呢？他说：“要彻底实现零碳排放，我们还需要很多新发明，包括重新思考如何使用这些东西。”

他补充说:“我们确实应该采取些措施，通过更多的回收利用和提高效率来减少材料使用，但这不足以抵消世界人口不断增长、越来越富裕的事实。随着中产阶级的扩大，我们对材料的使用也会急剧增加。”

为了改变当前制造业模式，盖茨通过自己的投资基金Breakthrough Energy Ventures投资了两家公司。第一家是波士顿金属公司(Boston Metal)，该公司用电而非烧煤来炼钢。电力通过可再生能源提供，而不是燃烧加剧污染的化石燃料。

对于需要更多热量的工业加工流程，盖茨支持成立第二家更极端的燃料转换公司TerraPower，该公司正在改进核能发电。盖茨写道:“TerraPower利用名为行波反应堆的方法，它更安全，能防止核扩散，而且产生的废物很少。”

氢燃料是另一个潜在的解决方案，尤其是在钢铁行业。盖茨知道，许多企业家可能会利用这些头脑风暴作为启示，因此他列举了在这个领域的三家公司：SSAB、ThyssenKrupp以及ArcelorMittal。

其他创新可以相互配合，包括碳捕获技术。如果公司不能完全消除碳的产生，那么它们应该考虑控制和封存碳的方法，这种情况在水泥厂最常见。当然，公司也可以通过更复杂的流程直接从大气中吸收排放的碳，现在有些公司正使用被称为镶嵌材料的纳米材料回收碳。

盖茨表示:“我对所有这些创新领域持乐观态度，尤其是如果我们能将这些领域的进步与明智的公共政策结合起来的情况下。企业需要适当的激励措施，逐步淘汰老的污染工厂以便采用这些新方法。”

这些创新也适用于所有产生温室气体的行业。虽然制造业占总排放量的21%，但实际上它在总排放量中排名第三。

盖茨此前已经确定了应对气候变化的五大挑战，并将其纳入自己的应对蓝图。除了制造业，发电和农业生产分别占排放总量的25%和24%，另外两大罪魁祸首是交通和建筑施工。