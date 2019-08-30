苏宁易购半年报：营收1356亿元，归母净利21.39亿元

苏宁易购（002024.SZ）发布2019年半年度报告。今年1-6月，苏宁易购营业收入1355.71亿元，同比增长22.49%；全渠道商品销售规模为1842.13亿元，同比增长21.80%。同期，全国实现社会消费品零售总额19.5万亿元，同比增长8.4%，增速同比回落1个百分点。半年报还显示，苏宁易购同期归母净利润为21.39亿元。

截至今年6月底，苏宁易购合计拥有各类自营及加盟店面7503家，苏宁小店及迪亚天天自营店面合计5368家。在线上，苏宁社交运营有效地提升了获客能力，降低广告促销费率。截至6月底，苏宁易购零售体系注册会员数量达4.42亿。2019年6月份，苏宁易购移动端订单数量占线上整体比例达到92.54%。

近期，苏宁易购宣布收购家乐福中国已通过反垄断审查，进入实施阶段。据了解，2018年家乐福中国营业收入接近300亿。

在科技方面，苏宁易购专门成立了科技集团，打造支撑智慧零售创新发展的核心能力。上半年，苏宁研发费用达到14.58亿元，同比增长62.19%。

在物流领域，截至6月底，苏宁物流及天天快递拥有仓储及相关配套总面积突破1000万平方米大关，达1090万平方米。上半年，苏宁易购为加快生鲜业务发展，共投入使用46个生鲜冷链仓，覆盖218个城市。

据苏宁方面透露，到2020年苏宁物流将完成2000万平仓储面积建设。此外，天天快递在上半年完成7个自动化分拨中心的交付，并针对29个城市的分拨中心进行设备升级改造；同时完成了27个城市直营网络的搭建和2146个末端网点的业务整合。

此外，上半年苏宁供应链金融业务投放额同比增长41.3%。供应链金融业务发展迅速，带来金融业务收入的快速增长。半年报显示，苏宁金服上半年实现净利润4.05亿元。报告期内苏宁银行保持快速发展，截至2019年6月末苏宁银行总资产较年初增长68.48%。