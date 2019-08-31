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推特CEO多尔西的推特账号被黑客入侵

2019-8-31 6:16:31来源：网易科技作者：-责编：沧海评论：

新浪美股8月31日讯当地时间周五下午，推特首席执行官杰克-多尔西（Jack Dorsey）的推特账号似乎被一个自称“The Chuckling Squad”的组织入侵了。多尔西在推特上有超过421万粉丝。

在这次网络攻击中，黑客在多尔西的账户上迅速连续发布了十几条包括种族主义言论和为纳粹德国辩护的推文，并与一个似乎被黑客使用的账户相关联。

一名推特发言人表示，该公司已经知道多尔西的账户被盗取，公司正在调查此事。该公司在当地时间下午4点10分左右删除了这些推文。

上周，该组织在推特上攻击了许多YouTube的创建者和有影响力的人，其中包括美容视频博主詹姆斯·查尔斯（James Charles）、沙恩-道森（Shane Dawson）和喜剧演员金-巴赫（King Bach）。

推特允许用户通过双重身份验证来保护他们的帐户。Facebook创始人马克-扎克伯格（Mark Zuckerberg）的推特账户曾遭黑客入侵，原因是他的账户没有使用二级安全功能，此外他的密码非常容易被猜到。

目前尚不清楚多西的账户是如何被黑客入侵的。通常原因是密码重用攻击，黑客从一个网站获取被攻破的用户名和密码，然后在另一个网站上运行。从一个站点到另一个站点共享密码的帐户更容易被黑客攻击。

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关键词：推特

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