YouTube侵犯儿童隐私，谷歌将向FTC支付2亿美元罚金

一位知情人士表示，Alphabet旗下谷歌将斥资高达2亿美元，以了结美国联邦贸易委员会对YouTube涉嫌违反儿童隐私法的调查。

据Politico报道，和解金额预计在1.5亿至2亿美元之间。该和解协议将于下周宣布，这将是有史以来，因违反了《儿童在线隐私保护条例》而处罚的金额最大的一笔罚款。

谷歌拒绝置评。一位知情人士证实，美国联邦贸易委员会以3票赞成、2票反对的结果通过了和解协议，并将其提交给了美国司法部。

该和解协议将远远超过此前在2月份创下的针对Musical.ly的570万美元的罚款纪录。Musical.ly三年没有询问用户的年龄。Musical.ly，运营者音乐在线图书馆，以孩子们喜欢的音乐为特色。

民主党参议员埃德-马基（Ed Markey）周五表示，“联邦贸易委员会对YouTube处以一笔罚款，因为它侵犯了用户的在线隐私。”在这个案例里，谷歌侵犯了孩子们的个人信息。我们必须严厉打击侵犯儿童隐私的公司。”

周四，谷歌推出了YouTubeKids。谷歌表示，建立该网站“是为了给孩子创造一个更安全的环境，让他们探索自己的兴趣和好奇心，同时给父母提供工具，让他们为孩子定制体验。”

家长可以从三个不同的年龄组中选择适合自己孩子的年龄组——学前班、5-7岁和8-12岁。

数字民主中心（Center for Digital Democracy）副主任凯瑟琳娜·科普（Katharina Kopp）周五表示，“考虑到违法行为的恶劣性质，以及谷歌的规模和收入来看，1.5亿至2亿美元的和解金额低得可怜。”

她补充说，这么少的罚款“将有效奖励谷歌从事大规模非法数据的收集。”

2018年4月，该中心与其他组织一起，向联邦贸易委员会提起诉讼，指控YouTube“没有首先向父母告知，也没有按照法律要求获得他们的同意”，就从孩子身上获利。谷歌利用这些信息在互联网和设备上针对儿童投放广告。”