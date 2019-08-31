内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

Perl 6到底要不要改名？

2019-8-31 9:42:45来源：开源中国作者：局长责编：懒猫评论：

Perl 6 GitHub仓库中的一个问题（issue）“Perl使用Perl 6的名字令人困惑和反感”（"Perl" in the name "Perl 6" is confusing and irritating ）引起了广泛的关注，这个问题由Perl 6的核心开发者Elizabeth (Liz) Mattijsen创建（同时也是Perl 5的长期开发者），主要是建议对Perl 6进行重命名。

顶着Perl 6核心开发者的身份，虽然lizmat的这一行为有"Troll"（发起一个话题，通过引起争论来获得自我满足感）的嫌疑，但事实上这是经过深思熟虑和仔细讨论而发表的，他们希望找到方法以绕过Perl社区中一些存在严重分歧的问题。

从此问题获得的「赞」来看，支持重命名Perl 6的开发者不在少数。之所以获得这么多人的支持，是因为Perl 6和旧版本的Perl语言差别十分大——甚至被认为是两门不同的编程语言（虽然都叫Perl），毕竟两者源代码不兼容。

明明是两门相差甚远的语言，不过Perl 5和Perl 6这样的命名经常会让人误以为后者是前者的延续版本（版本号保持了延续性），然而Perl 6是一门新语言，它采用和Perl 5不一样的内核，速度更快、外部扩展API更加清晰，代码库也比Perl 5也更轻量。更重要的是，Perl 6的性能现在已经达到了可以与Perl 5相媲美或超越它的程度。如果现在进行重命名，将会是十分合适的时间。

说到底，其实Perl社区里面的开发者对于名字不太计较，不过还是支持重命名Perl 6，因为这样能确保Perl 6在其他项目、商标、版权、现有技术、域名和搜索引擎优化等方面拥有一个清晰可辨的“可用”名称。不过也有开发者考虑到对Perl 6进行重命名之后，是否会影响到市场。

对于重命名Perl的问题，Perl创始人Larry Wall也发表过自己的看法，他认为这两门“姊妹”语言（类比一下C和C++的关系）现已足够成熟，重命名的问题可以由社区自行处理，而不再需要获得BDFL的批准。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Perl

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有