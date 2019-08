Perl 6到底要不要改名？

Perl 6 GitHub仓库中的一个问题(issue)“Perl使用Perl 6的名字令人困惑和反感”("Perl" in the name "Perl 6" is confusing and irritating )引起了广泛的关注,这个问题由Perl 6的核心开发者Elizabeth (Liz) Mattijsen创建(同时也是Perl 5的长期开发者),主要是建议对Perl 6进行重命名。

顶着Perl 6核心开发者的身份,虽然lizmat的这一行为有"Troll"(发起一个话题,通过引起争论来获得自我满足感)的嫌疑,但事实上这是经过深思熟虑和仔细讨论而发表的,他们希望找到方法以绕过Perl社区中一些存在严重分歧的问题。

从此问题获得的「赞」来看,支持重命名Perl 6的开发者不在少数。之所以获得这么多人的支持,是因为Perl 6和旧版本的Perl语言差别十分大——甚至被认为是两门不同的编程语言(虽然都叫Perl),毕竟两者源代码不兼容。

明明是两门相差甚远的语言,不过Perl 5和Perl 6这样的命名经常会让人误以为后者是前者的延续版本(版本号保持了延续性),然而Perl 6是一门新语言,它采用和Perl 5不一样的内核,速度更快、外部扩展API更加清晰,代码库也比Perl 5也更轻量。更重要的是,Perl 6的性能现在已经达到了可以与Perl 5相媲美或超越它的程度。如果现在进行重命名,将会是十分合适的时间。

说到底,其实Perl社区里面的开发者对于名字不太计较,不过还是支持重命名Perl 6,因为这样能确保Perl 6在其他项目、商标、版权、现有技术、域名和搜索引擎优化等方面拥有一个清晰可辨的“可用”名称。不过也有开发者考虑到对Perl 6进行重命名之后,是否会影响到市场。

对于重命名Perl的问题,Perl创始人Larry Wall也发表过自己的看法,他认为这两门“姊妹”语言(类比一下C和C++的关系)现已足够成熟,重命名的问题可以由社区自行处理,而不再需要获得BDFL的批准。