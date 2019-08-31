Perl 6到底要不要改名？

Perl 6 GitHub仓库中的一个问题（issue）“Perl使用Perl 6的名字令人困惑和反感”（"Perl" in the name "Perl 6" is confusing and irritating ）引起了广泛的关注，这个问题由Perl 6的核心开发者Elizabeth (Liz) Mattijsen创建（同时也是Perl 5的长期开发者），主要是建议对Perl 6进行重命名。

顶着Perl 6核心开发者的身份，虽然lizmat的这一行为有"Troll"（发起一个话题，通过引起争论来获得自我满足感）的嫌疑，但事实上这是经过深思熟虑和仔细讨论而发表的，他们希望找到方法以绕过Perl社区中一些存在严重分歧的问题。

从此问题获得的「赞」来看，支持重命名Perl 6的开发者不在少数。之所以获得这么多人的支持，是因为Perl 6和旧版本的Perl语言差别十分大——甚至被认为是两门不同的编程语言（虽然都叫Perl），毕竟两者源代码不兼容。

明明是两门相差甚远的语言，不过Perl 5和Perl 6这样的命名经常会让人误以为后者是前者的延续版本（版本号保持了延续性），然而Perl 6是一门新语言，它采用和Perl 5不一样的内核，速度更快、外部扩展API更加清晰，代码库也比Perl 5也更轻量。更重要的是，Perl 6的性能现在已经达到了可以与Perl 5相媲美或超越它的程度。如果现在进行重命名，将会是十分合适的时间。

说到底，其实Perl社区里面的开发者对于名字不太计较，不过还是支持重命名Perl 6，因为这样能确保Perl 6在其他项目、商标、版权、现有技术、域名和搜索引擎优化等方面拥有一个清晰可辨的“可用”名称。不过也有开发者考虑到对Perl 6进行重命名之后，是否会影响到市场。

对于重命名Perl的问题，Perl创始人Larry Wall也发表过自己的看法，他认为这两门“姊妹”语言（类比一下C和C++的关系）现已足够成熟，重命名的问题可以由社区自行处理，而不再需要获得BDFL的批准。