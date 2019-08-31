乌鸦为什么要使用工具？答案意外

乌鸦是种非常聪明的动物，只不过多数情况下，它们的聪明都令人生厌。

如果你生活的地方常有乌鸦出没，那想必你也有过为了防止乌鸦捣乱，比如撕毁垃圾袋，而与它们展开对抗的经验。许多人或许还看到过，乌鸦为了喝水，会打开路边的水龙头，甚至将水量调节到它们想要的大小。

乌鸦无疑是聪明的，更能说明问题的是，在少数几种已知的会制造工具的动物中，乌鸦就是其中之一。更妙的是，制造工具会使它们感到快乐！

这是哈佛大学的生物学家在一项新的研究中给出的结论。科学家一直知道乌鸦有制造和使用工具的能力，但在此之前，没有人研究过乌鸦制造和使用工具的主观原因。在新的研究中，科学家发现乌鸦在使用工具后会表现得更积极乐观。换句话说，乌鸦对使用工具的喜爱，单纯地宛如我们喜欢玩一些轻松的益智游戏一样。

○ 图片来源：Dakota McCoy

如果是这样的话，这意味着乌鸦的小脑袋里可能装着比我们想象的要多得多的东西。它们可以从自己擅长做的事情中得到满足，而且经常对它们加以使用，从不疏于训练。

其实，动物会使用工具早就不是什么新鲜事了。比如黑猩猩会使用棍子“钓”白蚁吃，还有其他动物会用石头砸开坚果或贝壳一类。但是在新的研究中，生物学家们观察到的一种名为新喀鸦的乌鸦对工具的使用，使其他会使用工具的动物看上去有些“麻瓜”了。

新喀鸦之所以能脱颖而出，是因为它们能制造出多种复杂工具，并且，它们还能定期对其设计进行改进。如此精益求精的精神，简直应该被赐封为“工匠鸦”的称号！

但话说回来，制造和使用工具怎么就能让动物感觉良好了呢？研究人员从观察人类的复杂行为是如何产生感觉中找到了线索。研究人员认为，我们可能习惯于低估动物的‘人性’，对那些非常聪明的动物来说尤其如此。并非只有人类才是有感情的，动物显然也拥有它们的情感反应和情绪，而在这些情绪中，成就感可能就是其中的一种。

乌鸦有一个习惯，那就是它们喜欢捡东西，然后在把捡到的东西“收藏”起来。研究人员推测，乌鸦之所以能进化出使用工具的能力，其中一个原因或许就源自于它们的“收藏癖”。Dakota McCoy是这篇论文的作者之一，她讲述了在实验过程中，乌鸦非常喜欢捡起实验要用的设备，然后把它存放在高高的地方，使研究人员无法拿到。

按照McCoy的介绍，乌鸦一旦开始使用工具，它们就会感觉特别好，这种感觉又鼓励了它们，使它们继续进一步地将这种行为发扬光大。研究人员猜测，当乌鸦在做这些复杂的高难度操作时，它们不仅从中获得收益和奖励，而且还像人类那样，非常享受过程本身。

为了了解乌鸦使用工具的感受，研究人员设计了一个实验，目的是要测试乌鸦的乐观情绪。一般来说我们会用一些比较含蓄的方法来测试人类的情绪，比如最经典的就是半杯水测试，悲观的人认为它一半是空的，乐观的人认为它一半是满的。研究人员用类似的思路对15只新喀鸦展开了测试。

在实验室里，他们用盒子对乌鸦进行了训练。当盒子被放置在桌子左边时，盒子里总是装着大大的三块肉；当盒子被放在桌子右边时，盒子里就只装有一小块肉。也就是说在左边出现的盒子会有比右边出现的要大得多的奖励。

这样做的结果就是，每当盒子出现在左边时，它们大约在4秒之内就能飞过来；而每当盒子在右边时，它们飞过来的速度就会慢得多，可能要25秒的时间才能飞来，有的时候甚至压根不过来。所以它们很清楚同样的盒子在不同的情况下意味着包含不同的东西，它们接近盒子的速度表达了它们的期望。

一旦确定乌鸦明白了其中的区别，研究人员就把盒子放在桌子的正中间来造成一个模棱两可的状态，它与半满半空的水杯场景类似。如此一来，研究人员就会用乌鸦接近这个“可疑”盒子的速度来判断它们的期望。如果乌鸦飞快地飞来检查中间的盒子，就表明它们对于自己能得到一个大大的奖励表现出乐观；但如果它们等了很长时间才行动或者说根本不去检查这个盒子，则表明它们更偏向于悲观。

接着，为了测试工具的使用会如何影响乌鸦未来的行为，研究人员又让乌鸦处理肉被夹在两片玻璃之间的情况。有的情况下，乌鸦可以直接用嘴叼住肉，而有的情况下，乌鸦是够不着里面的肉的，所以它们不得不使用木棍作为工具。

在那之后，研究人员再给这些乌鸦展示放在中间位置的神秘盒子。结果发现，刚才使用过工具获得肉的乌鸦会大约在12.14秒后就飞到可疑盒子旁边，而那些之前没有使用工具只用嘴就取到了肉的乌鸦花了22.5秒。

研究人员又想，假如让乌鸦产生乐观情绪的不是使用工具，而是因为它们在使用工具时所花费的时间和精力呢？因此，为了测试乌鸦是否只是爱“折腾”，他们又让乌鸦完成另外两项任务。第一项是一个“折腾”的任务，他们将一块肉切成四份，分别放在桌子的四个角落，乌鸦只需飞去这四个地方就可以得到这几块肉；另一项是简单的任务，一整块肉就放在桌子上，乌鸦可以不费吹灰之力就轻易得到。

如果是因为花费了时间和精力而影响了乌鸦的情绪，那么它们在完成“折腾”的任务之后，应该拥有与使用了工具相似的乐观情绪。但事实却正好相反：完成简单任务的乌鸦飞向中间“可疑”盒子的热情要比那些完成了“折腾”任务的乌鸦要大得多。所以，研究人员得出结论：是使用工具本身存在某种特别之处，使得乌鸦变得更乐观了。

这项研究最具挑战性的地方在于，由于受试的对象是一群乌鸦，我们无法直接问它们：“你们感觉怎么样啊？”因此只能用间接的方法找寻动物的内在体验。对于此次的研究结果，研究人员非常兴奋，他们表示，虽然他们相信已经在实验中成功地分离出了工具使用对乌鸦的影响，但毫无疑问这类研究仍需要得到复制的检验。

很多人都想对动物的情绪会受到何种影响进行研究，但到目前为止，这类研究几乎都只针对圈养动物，以及研究什么样的环境变化能改善它们的情绪。McCoy说：“许多人已经证明，如果你给动物一个更大的笼子，它们的情绪就会改善。但这项研究表明，如果你给它们一些复杂、有趣的任务，它们的情绪也会变得更好。”

研究人员希望，新的结果能为圈养动物的生活带来正面的意义，希望它们能被用于改善圈养动物的生活质量。她说：“我们的研究结果表明，造福圈养动物的一种方法就是让它们利用自己拥有的技能，进行复杂的、特定的强化……让它们去实现目标，而不是被动地被强化。”