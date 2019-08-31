美检察官正在调查华为“涉嫌窃取商业机密”一案

IT之家8月31日消息 据phonearena消息，今年1月，美国司法部对华为提出13项指控，指控内容与华为和伊朗的业务有关。华为及其两家子公司(Huawei Device USA和Skycom Tech)以及首席财务官孟晚舟被指控涉嫌包括银行欺诈在内的多项罪行；另外华为还被控从T-Mobile窃取了“Tappy”手机测试机器人技术。华为此前曾因此事输掉一场民事诉讼，并被责令向这家无线运营商支付480万美元。

本周四，华尔街日报报道称，美国检察官正在调查有关华为在过去几年窃取“多名个人和公司”知识产权的指控，此外还涉及到华为从竞争对手那里挖墙脚的相关指控。报告称，新的调查涵盖了华为在早些时候的调查中没有涵盖的部分业务。

今年5月，华尔街日报列举了华为的一系列违法行为，包括从葡萄牙一家公司窃取智能手机摄像头技术。对此华为坚决捍卫自己的荣誉，并指出实际上自己的知识产权被窃取。华为表示，“我们尊重知识产权的完整性——无论是对我们自己的企业，还是同行、合作伙伴和竞争对手的企业。”几个月前，华为首席法律顾问表示，在所有被指控窃取商业机密的案件中，都没有发现我们有恶意行为。

另外，报道还指出，此次调查与华为被列入实体名单以及禁止其进入美国供应链无关。