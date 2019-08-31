美国电子烟巨头Juul遭调查，向青少年出售成大问题

北京时间8月31日上午消息，据美联社报道，随着州政府及联邦政府对电子烟巨头Juul Labs的营销和销售行为发起越来越多的调查，周五，一名特朗普政府的高级官员承诺，将利用政府的一切监管和执法权力，“制止青少年电子烟的广泛使用”。

美联社了解到，伊利诺伊州哥伦比亚特区的总检察长们目前正在调查Juul电子烟设备在未成年青少年中间大受欢迎的原因。

Juul Labs在迅速占领美国数十亿美元电子烟市场的同时，也面临诸多来自家长、政客和公共卫生倡导者的指责，后者称Juul荼毒青少年。另外，除了伊利诺伊州和特区正在进行的调查之外，另外四个州的总检察长也正在或调查或起诉Juul。

卫生和公共服务部部长亚历克斯·阿扎尔（Alex Azar）周五在一份声明中表示，特朗普政府“将继续利用我们拥有的一切监管和执法权力，来制止青少年电子烟的广泛使用”。

伊利诺伊州一名高级执法官员告诉美联社，伊利诺伊州总检察长办公室已经对Juul发起广泛调查。哥伦比亚特区总检察长办公室发言人在一封邮件中证实，对Juul的调查正在进行中。

科罗拉多州、康涅狄格州和马萨诸塞州的总检察长们也分别宣布针对未成年青少年使用Juul的产品，发起调查。北卡罗来纳州的总检察长于今年5月，对Juul发起诉讼，要求法庭限制公司在该州的营销和销售活动。

美国食品和药物管理局去年10月即表示，该机构已经从Juul旧金山总部查获数千份与公司营销活动有关的文件，正在调查公司是否针对青少年开发、设计其电子烟产品。

另外，周五有报道称，联邦贸易委员会也在调查Juu的早期市场营销活动，以及使用社交媒体推广公司产品的行为。联邦贸易委员会拒绝发表评论。

对于种种调查和起诉，Juul的高管极力否认公司向青少年营销的指控，宣称公司已经采取前所未有的措施来遏止未成年使用其电子烟。公司已经关闭了Facebook和Instagram页面，并将部分热门产品从零售店下架。Juul同时还支持联邦立法，将购买烟草产品（包括电子烟）的法定最低年龄提高到21岁。公司也斥巨资在报纸、广播和在线广告中承诺，会使青少年远离公司的产品。

Juul发言人拒绝回答有关调查的具体问题，但在电子邮件声明中重申了公司在过去曾采取一系列措施阻止青少年使用电子烟。周四，Juul宣布，50家零售连锁店已经承诺采用公司的年龄认证系统，即要求卖家在出售Juul产品之前，扫描消费者身份证。