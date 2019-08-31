皮肤敏感慎用润肤霜，小心变成千疮百孔的奶酪

秋天来了，皮肤发涩、干燥？当然不行！作为爱美一族，怎么能让自己细嫩的皮肤遭此痛苦！但是，护肤有风险，花钱要谨慎。化妆品犹如一面双刃剑，保护你的同时还可能给你造成一些伤害，你了解吗？

敏感皮肤可能会受到润肤霜伤害

根据美国加州大学旧金山分校皮肤病学教授、医学博士Peter Elias的一项最新研究，保湿霜和其它类似化妆产品对皮肤来说可能好坏参半，尤其是那些皮肤敏感的人。

Elias声称：“我们的皮肤每天都受到阳光和环境中有毒物质的狂轰滥炸，皮肤作为一种屏障不仅非常有效而且相当持久。而这道屏障有点类似于砖墙。”

润肤霜会把皮肤变成“瑞士奶酪”

Elias在1980年研发了一种叫做角质细胞的皮肤模型，它是由皮肤表面的死细胞组成的。这些细胞就像砖块一样，被胆固醇、神经酰胺和脂肪酸三种脂质组成的“砂浆”膜鞘包围并契合在一起。你可以想象一下建筑工人使用水泥泥浆砌墙的场景。

Elias称：“重要的是，这三种脂质以近乎相等的比例存在，每种脂质分子的数量相等。当这个比例被打破时，膜鞘就无法完全填满细胞之间的空间。那样的结果就是，你得到的不是一面平滑的砖墙，而是千疮百孔的瑞士奶酪，这恐怕不是你想要的。”

保湿霜是如何破坏皮肤屏障的？

Elias在皮肤科实习期间，他的病人也承认，保湿霜能在短期内缓解症状，但从长期来看，他们的皮肤会感觉更干燥。幸运的是，Elias对这个问题有了更清晰的认识。但不幸的是，他从一项正在进行的研究中发现，润肤霜对某些人的伤害更大。

Elias称：“这是因为维护皮肤这道‘砖墙’归根结底涉及到一系列相关因素，比如说，皮肤的pH值，‘灰浆’的成分，以及身体对‘瑞士奶酪’状况的反应等等。大多数常见的润肤霜都旨在提供一层防止皮肤过于干燥的保护层，这对正常皮肤来说是没有问题的。但是这些乳液可能缺乏‘砂浆’成分，或者成分比例不对，又或者会改变皮肤的天然ph值。”

这项研究表明，在皮肤天然的pH值下，负责生产“砂浆”原料的酶能够发挥出最大作用。当pH值下降时，就会导致酶无法产生足够的“砂浆”，或者三种脂质不能以正确的比例生成。这样就会导致皮肤出现“瑞士奶酪”效应，并且引起湿疹等各种皮肤状况。

皮肤会陷入一种恶性循环

Elias解释称：“人体会将‘奶酪效应’视为一种伤害，因此作为回应，它会产生细胞因子，这种小分子会触发炎症反应从而愈合伤口。但对于皮肤敏感或皮肤状况不佳的人来说，他们的修复机制无法正常工作，也就是制造这三种脂类的酶无法正常工作。所以损伤仍然存在，细胞因子不断出现，这就会带来更严重的炎症和刺激。”

他进一步补充道：“我们发现，绝大多数润肤霜都没有在敏感皮肤上进行测试。使用一种无法提供正确的脂质比例或会降低皮肤pH值的润肤霜都只会加剧病情，导致炎症加重。这就导致了一个恶性循环，患者频繁地使用药物来暂时缓解疼痛，但其结果就是皮肤的长期恶化。”

研究人员的中国研究计划

北加州研究与教育协会的医学博士满茂强（音译）称：“对于肌肤敏感的人来说，保护皮肤的关键可能在于按配方制造的润肤霜等皮肤修复乳液中包含比例适当的‘砂浆成分’。”

Elias和满茂强现在正计划在中国进行两项规模更大的研究，他们将一种专门设计用于屏障修复的乳液与其它现成的润肤霜进行比较，观察两者对血液细胞因子的影响。他们还将观察身体的多少部位需要定期涂抹这种屏障修复的配方乳液，以保持其有效性。

修复这种“砖墙”能给全身带来诸多好处的概念相对比较新颖。Elias认为，长期以来，由于皮肤很好地发挥了它的屏障作用，所以它的防护功能一直都被低估了。

所以，护肤并不是简单的涂抹护肤品这么简单，而且也不是所有的护肤品都适合你的皮肤。爱护并保护好自己的皮肤，才能让自己真正得到保护。