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彭博社：对苹果AirPods等硬件的15%关税政策本周日起生效

2019-8-31 11:23:56来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家8月31日消息 近日据彭博社报道称，从本周日开始苹果包括AirPods，Apple Watch，部分iMac，HomePod和等产品都将受到15%关税政策影响。据悉，这一关税政策将于当地时间周日上午12:01在华盛顿特区开始正式生效并将对美国进出口造成影响。

此次受影响的苹果设备包括Apple Watch和Apple Watch表带、AirPods、HomePod、一些Beats耳机和一些iMac产品。据彭博社消息显示，除了苹果硬件产品外，就连iPhone的维修备件也将受到波及，而iPhone中使用的NAND闪存也会受到影响。

早前，据苹果公司分析师郭明錤表示他相信苹果公司将“在短期内”把美国新增的关税成本以其它方式“排解掉”而不是通过提高产品价格。而有消息称苹果一直在扩大其在印度和越南等国家的工厂规模。从长远来看，这将让苹果的生产线更偏向于多元化以避免对中国的过度依赖，苹果寄希望于增加生产渠道来抵消关税所带来的影响。

苹果公司CEO蒂姆·库克最近再通特朗普会面时提出了一个“好的理由”：关税将使苹果公司处于与三星等竞争对手不利的地位。会后特朗普告向记者透露：“我认为他提出了一个非常独特的看法，所以我正在考虑他的观点。”

据悉，苹果公司在6月份还向特朗普政府发出了一封信，旨在敦促其不对苹果产品征收关税，因为此举将减少苹果对美国经济的贡献并对其全球竞争力产生影响。特朗普此前表示有可能会在关税新政生效前对苹果产品进行“赦免”，但他最近的推文表明这种情况不太可能发生。

由于特朗普方面表示针对智能手机和笔记本电脑等电子产品的关税将被推迟至12月15日实施，这也是对苹果而言唯一一条好消息，至于后续会朝着什么方向发展还要看美国政府的相关决策。。

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关键词：苹果特朗普关税

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