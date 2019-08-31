TCL：首款面向全球市场的手机将在IFA 2019正式亮相

IT之家8月31日消息 据外媒报道，TCL公司官方宣布，将于2019年9月5日在IFA 2019上正式向全球市场推出首款TCL品牌智能手机。

▲via Gsmarena丨此前曝光的TCL可折叠屏幕手机

据Androidauthority和Gsmarena报道，此前，TCL在中国市场推出了自己的品牌手机，但在欧美市场发售时，TCL一般使用阿尔卡特（Alcatel）和黑莓（BlackBerry）的品牌。目前，TCL公司官方宣布将于2019年9月5日在IFA 2019上正式向全球市场推出首款TCL品牌智能手机。

TCL公司还计划在柏林展示一些相当独特的设备，包括此前展示的可折叠屏幕手机。TCL也表示可折叠屏幕手机将于2020年开售，但没有明确表示将推出几款设备。

据此前泄露的信息显示，TCL手机首款面向全球市场的手机型号为TCL T1。这款新手机预计将配备6.53英寸FHD+屏幕，高通骁龙675处理器，6GB内存和128GB存储空间，电池容量为3820mAh（18W快充）。

摄像方面，TCL T1将后置三摄，为4800万像素+1600万像素+200万像素的组合，前置摄像头为2400万像素。具体的信息还要等到官方正式公布。