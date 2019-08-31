内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

TCL：首款面向全球市场的手机将在IFA 2019正式亮相

2019-8-31 11:31:09来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家8月31日消息 据外媒报道，TCL公司官方宣布，将于2019年9月5日在IFA 2019上正式向全球市场推出首款TCL品牌智能手机。

▲via Gsmarena丨此前曝光的TCL可折叠屏幕手机

据Androidauthority和Gsmarena报道，此前，TCL在中国市场推出了自己的品牌手机，但在欧美市场发售时，TCL一般使用阿尔卡特（Alcatel）和黑莓（BlackBerry）的品牌。目前，TCL公司官方宣布将于2019年9月5日在IFA 2019上正式向全球市场推出首款TCL品牌智能手机。

TCL公司还计划在柏林展示一些相当独特的设备，包括此前展示的可折叠屏幕手机。TCL也表示可折叠屏幕手机将于2020年开售，但没有明确表示将推出几款设备。

据此前泄露的信息显示，TCL手机首款面向全球市场的手机型号为TCL T1。这款新手机预计将配备6.53英寸FHD+屏幕，高通骁龙675处理器，6GB内存和128GB存储空间，电池容量为3820mAh（18W快充）。

摄像方面，TCL T1将后置三摄，为4800万像素+1600万像素+200万像素的组合，前置摄像头为2400万像素。具体的信息还要等到官方正式公布。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：TCLTCL T1

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有