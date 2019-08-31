你仔细看过AI换脸App ZAO用户协议了吗

IT之家8月31日消息 最近被ZAO这款AI换脸App刷屏了，不得不说这个功能其实挺好玩的，但是质疑的声音也很多，其中就涉及到隐私问题。

随后沧某去看了一下这款App的用户协议，其中有一条是这样写的：

您的必要授权：除非另有约定，您使用“ZAO”上传及/或发布的用户内容的所有权、知识产权及其他法律权利，归您、您的许可方或者您的关联方所有，责任亦由您承担。

1、在您上传及/或发布用户内容之前，您同意或者确保实际权利人同意授予”ZAO”及其关联公司以及”ZAO”用户全球范围内完全免费、不可撤销、永久、可转授权和可再许可的权利，包括但不限于可以对用户内容进行全部或部分的修改与编辑(如将短视频中的人脸或者声音换成另一个人的人脸或者声音等)以及对修改前后的用户内容进行信息网络传播以及《著作权法》规定的由著作权人享有的全部著作财产权利及邻接权利； 2、如果您把用户内容中的人脸换成您或其他人的脸，您同意或确保肖像权利人同意授予”ZAO”及其关联公司全球范围内完全免费、不可撤销、永久、可转授权和可再许可的权利，包括但不限于：人脸照片、图片、视频资料等肖像资料中所含的您或肖像权利人的肖像权，以及利用技术对您或肖像权利人的肖像进行形式改动。

上述“不可撤销”的意思是我使用ZAO App换脸之后，我的面部信息在网上将无法清除的意思吗？不知道各位怎么看待这部分协议呢？

