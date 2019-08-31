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你仔细看过AI换脸App ZAO用户协议了吗

2019-8-31 11:52:40来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家8月31日消息 最近被ZAO这款AI换脸App刷屏了，不得不说这个功能其实挺好玩的，但是质疑的声音也很多，其中就涉及到隐私问题。

随后沧某去看了一下这款App的用户协议，其中有一条是这样写的：

您的必要授权：除非另有约定，您使用“ZAO”上传及/或发布的用户内容的所有权、知识产权及其他法律权利，归您、您的许可方或者您的关联方所有，责任亦由您承担。

1、在您上传及/或发布用户内容之前，您同意或者确保实际权利人同意授予”ZAO”及其关联公司以及”ZAO”用户全球范围内完全免费、不可撤销、永久、可转授权和可再许可的权利包括但不限于可以对用户内容进行全部或部分的修改与编辑(如将短视频中的人脸或者声音换成另一个人的人脸或者声音等)以及对修改前后的用户内容进行信息网络传播以及《著作权法》规定的由著作权人享有的全部著作财产权利及邻接权利；

2、如果您把用户内容中的人脸换成您或其他人的脸，您同意或确保肖像权利人同意授予”ZAO”及其关联公司全球范围内完全免费、不可撤销、永久、可转授权和可再许可的权利，包括但不限于：人脸照片、图片、视频资料等肖像资料中所含的您或肖像权利人的肖像权，以及利用技术对您或肖像权利人的肖像进行形式改动。

上述“不可撤销”的意思是我使用ZAO App换脸之后，我的面部信息在网上将无法清除的意思吗？不知道各位怎么看待这部分协议呢？

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