德国公司“空中出租车”在国际机场完成试飞

8月31日消息，据外媒报道，德国初创公司Volocopter日前表示，其“空中出租车”已经在国际机场完成试飞，并能与空中交通管理系统完美兼容。

当地时间周五，Volocopter发布了视频，显示18旋翼电动垂直起降飞机(eVTOL)在赫尔辛基机场附近飞行的场面。视频中，试飞员达米安·希齐尔(Damian Hischier)在十几米高的跑道上空快速飞行。

这次演示表明，Volocopter的飞机可以成功地融入空中交通管理(ATM)和无人驾驶飞机系统交通管理(UTM)系统，这也是城市环境中安全高效的“空中出租车”运营的先决条件。

在赫尔辛基国际机场的演示中，Volocopter与三家不同的领先UTM服务提供商——AirMap、Altitude Angel以及Unifly共同进行了一系列测试，评估其兼容性、功能性和可用性。

在此次测试中，Volocopter集成了必要的软件和硬件(位置报告传感器)，以执行不同的测试场景，包括地面测试、无人驾驶和飞行员驾驶飞行等。

Volocopter首席技术官简-亨德里克·博伦斯（Jan-Hendrik Boelens）表示：“我们感到很高兴，我们测试的所有服务供应商都能与Volocopter系统兼容。”

Volocopter成立于2011年，它已经将电动空中出租车技术提升到了令人印象深刻的水平。其项目也得到了许多支持，英特尔向Volocopter提供了技术和援助，戴姆勒也投资了约3000万美元。