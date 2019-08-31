奥克斯家电事业部总裁再回应格力电器：两点补充，周一见

IT之家8月31日消息 8月30日，奥克斯家电总裁冷泠在微博发布致格力电器董事长董明珠女士的公开信，表示将于9月2日提供格力空调能效不合格的拆解视频，以便来帮助修正其的错误认识。冷泠在公开信中表示，之所以选在初秋进行“举报”，是为了避免影响格力的销量。

30日晚间，格力电器法律事务部副部长李明晶发文回应奥克斯家电总裁冷泠称，“我对您的观点不敢苟同”。并表示“经我们核实查证，确认从无格力品牌空调在出口沙特时被召回的事件。如您对我们的查证结果存疑，请公布格力品牌空调因能效不合格被召回的具体型号和相关证据。相反，我们发现奥克斯品牌7款空调产品因能效不合格问题和安全问题被召回，奥克斯品牌空调因此被沙特政府列入‘黑名单’。”

今日凌晨，奥克斯家电总裁冷泠发文再回应格力，称“两点补充”，并表示“周一见”。

冷泠指出：第一，在沙特，奧克斯努力尝试以中国自有品牌“AUX”开拓市场，而格力以GREE及OEM日本品牌SHARP(夏普)与Home Queen品牌的方式销售。2019年1月2日，格力生产的型号为Home Queen HQWG180C的空调产品，因能效问题，被召回1922套。2019年1月16日，格力生产的型号为SHARP AE-A18SCS/AY-A18SCS的空调产品，因能效问题，被召回3843套。

第二，顺便说一句，在整体海外市场，我们的数据显示，格力与奥克斯价差约29美元，大概200人民币。换句话说，格力在国内卖得较贵。周末愉快，周一见，