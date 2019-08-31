【TechWeb】8月31日消息，华谊兄弟日前对外发布2019年半年报，数据显示，华谊兄弟上半年营收10.77亿元，同比下降49.26%；归属于上市公司的净亏损为3.79亿元，相比较下去年同期为净利润2.77亿元。

报告期内，华谊兄弟影视娱乐板块实现主营业务收入102,611.80万元，较上年同期相比下降47.71%。）品牌授权及实景娱乐板块营业收入2,918.35万元，较上年同期相比下降79.43%。主要是受市场环 境的影响，各项目推进进度存在时间性差异，导致收款进度在各期之间有所差异。

同时，报告期内，华谊兄弟互联网娱乐板块营业收入1,764.83万元，较上年同期相比下降45.66%。对此，华谊兄弟解释称，主要是因为报告期内，为进一步提高经营效率、降低运营成本，经审慎考虑，华谊创星向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌，在整合期内业务推进受到阶段性影响。华谊创星作为公司与互联网的对接端口之一，未来将进一步发掘华谊兄弟的内容储备及娱乐行业资源，深耕粉丝经济；同时发挥其互联网属性与资源积淀，助力公司不断推动影视娱乐和实景娱乐两大主营业务板块的联动发展。

报告期内，公司投资收益为-4,563.57万元，较上年同期相比下降192.41%。主要是因为公司按 持股比例确认投资收益，部分参股公司报告期内较上年同期相比利润下降所致。公司根据新金融工 具准则，对参投公司的公允价值变动确认投资损益，此部分损益计入非经常性损益项目。

另外，在对外投资方面，报告期内，公司参与投资的英雄互娱科技股份有限公司，公司根据持股比例确认相应投资收益。英雄互娱坚持研运一体的运作模式，专注移动电竞游戏的研发和发行。致力于向游戏玩家及运营商提供具有创意的网络游戏产品，向游戏开发商提供发行、代理运营服务。英雄互娱不断拓宽移动电竞品类，目前自研或代理发行的游戏包括《全民枪战2》、《一起来跳舞》、《新三国志》、《巅峰坦克：装甲战歌》、《王牌战争： 代号英雄》等，2019年新上线的游戏包括《王牌御史》、《战争与征服》等。