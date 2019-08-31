一加7系列氢OS Android 10 Beta 6推送

IT之家8月31日消息 据一加社区官方消息，Android 10 Beta For OnePlus 7/7 Pro（开发者预览版第五版）已推送。

【更新内容】

1.提升系统流畅度与稳定性

2.增加一加全屏手势

3.基于谷歌Android 10 Beta6的H2OS

4.开发者预览版第四版用户可以通过OTA升级至此版本

【已知问题】

1.应用程序兼容性问题

2.低概率的稳定性问题

3.低概率卡顿的问题

【刷机教程】

一：从OnePlus 7 /7 Pro P稳定版或安卓 10 开发者预览第一/二/三版刷到安卓10 开发者预览第五版本教程：

注意：为避免数据丢失，升级前请务必先备份

1.从指定服务器上下载最新的ROM升级压缩包。

2.将ROM升级压缩包拷贝到手机存储中。

3.设置->系统升级->右上角icon ->本地升级->点击对应的安装包-> 马上升级-> 系统升级完成到100%

4. 选择重启（或按电源键重新启动）

5.进入recovery模式以格式化数据，格式化后将重新启动（稳定版及安卓10 开发者预览第三/四无需此步骤）

6.成功升级Android 10 Beta版本

二：从OnePlus 7 /7 Pro Android 10 版本刷回Android P稳定版本教程：

注意：此升级方式会清空手机内所有内容，请务必先备份

1.在手机从指定下载地址下载降级包

2.拷贝至根目录（如果直接下载至根目录，请忽略此步骤）

3.设置->系统升级->右上角icon ->本地升级->点击对应的安装包 -> 马上升级-> 系统升级完成到100%

4.选择重启

5. 进入recovery模式以格式化数据，格式化后将重新启动

6. 升级成功

【下载地址】

Android 10 Beta为尝鲜版，我们建议开发者尝鲜，但不建议普通用户刷此版本，谢谢。

1. OnePlus 7

1）安卓10 开发者预览第五版升级包点我

2) 从安卓10 到安卓P降级包 点我

2. OnePlus 7 Pro

1）安卓10 开发者预览第五版升级包 点我

2) 从安卓10 到安卓P降级包 点我