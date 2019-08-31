刘二海：应给予蔚来更多宽容，大家要求太高了

在2019世界人工智能大会期间，愉悦资本创始及执行合伙人刘二海接受新浪科技采访时提到，要替蔚来说句话，“大家应该对这样的公司给予更多的宽容。”

刘二海表示，现在大家对一个公司的发展要求太高了。“发展太快，就说他不稳， 瑞幸咖啡18个月就上市了，大家说太快了。但有的公司发展没那么快，大家又说发展太慢了。”

小标1：一个亮点不够一个产品需要多个打击点

在谈到智能汽车的发展时，刘二海认为，回顾中国汽车工业过去的发展，说明造车这事还是比较难，现在虽然赶上了电动汽车的机遇，但是难度依然是很高的。

其实在过去，汽车在生产环节很早就用了人工智能，只不过那时候是以机器人的形式来体现。

未来，刘二海认为，人工智能在汽车这个领域的应用肯定越来越多，比如汽车残次的监测、以及各种自动化，现在都在逐渐应用。

“在制造业中，人工智能应用非常广泛，尤其是和机器人相结合。”刘二海特别倡导AI和机器相结合。

谈到为什么会投资电动汽车赛道，他表示一件事情如果只有一个亮点是远远不够的，要有多个打击点。

比如说麦当劳在中国，小朋友做生日会，但是在美国看不到，中国就是利用快餐和文化结合作为切入点。

其实电动汽车也一样，“它首先是电动汽车，同时是智能的汽车，还是生活方式的汽车，它代表了一种环保的理念。”

“国内大部分汽车还只是电动汽车，并不是智能的汽车，也并不是生活方式的汽车，没有升级到这，所以你一个产品往往要几个打击点。”刘二海表示。

小标2：人工智能还未成为一种基础设施不会塑造所有的行业

在刘二海看来，技术的发展都会有两个阶段，一个是技术本身的发展；另一个是技术在其他行业的应用。

一个行业内发展到了一定阶段，就开始往行业外发展。人工智能技术也一样。

人工智能原来是在行业内发展，现在有了比较多的典型应用，比如语言识别、图像识别，以及数据数据的处理。

“语音识别现在越来越精确了，尤其是在汽车这种场景，还是挺方便的。包括人脸识别，这两项技术取得了非常大的进步。在人工智能技术内部，这些典型的应用处在发展阶段。”

而应用到其他行业，比如自动驾驶。刘二海认为还没有达到一个阶段。比如人工智能虽然有很多特点，包括稳定、价格便宜、应用广泛，但还未成为一种基础设施，比如像移动支付一样，成为新基础设施。

“没有达到这个阶段，就不会对其他行业产生巨大的影响，就不会塑造所有的行业。”

另外，对于人工智能技术本身的发展，就有专家认为，如果跟力学相对比的话，可能还没有到牛顿力学这个阶段，牛顿还没有出现。

“牛顿的出现使得力学领域的基本原理都得到了解决。”刘二海表示，人工智能如果有了这样大的突破，会对整个行业产生一次更大的促进作用。当然，在应用过程中反过来提示基础理论的发展，也有可能。

小标3：“想投为消费领域提供AI解决方案的公司，但一直没有”

在谈到AI+消费时，刘二海表示，今天，商业历史上第一次有了非常不一样的变化，“我把它比喻成你跟‘上帝’可以直接沟通。”

一个普通的服务公司跟消费者之间，实际上是难以直接沟通。比如线下咖啡店，用户拿着咖啡就走了，其实这家咖啡厅很难再直接跟用户联系。

但是今天，新基础设施给了人一次连接，可以对用户进行一些数据分析，做一些交叉营销。

刘二海表示，这都是人工智能本身、大数据分析在零售领域非常重要的一次应用。新零售、无人零售店，线下店现在也在朝这个方向去发展。

此外，他也提到，一直想投一些为消费领域提供数据分析或者AI解决方案的公司，但一直没找到。

“你知道赶紧推荐两家，我非常想投两家。”刘二海对新浪科技表示。

在他看来，这样的公司要具备几点要素，首先是得有能力，“其实就是能部分产品化，一开始肯定是解决方案式的，慢慢要产品化，最好能服务化，真正在生产、运营环节中嵌入服务，而不是项目类型。”

最后，在谈到AI威胁论时，刘二海表示，从过去到现在，人性的变化并不是特别大，但技术发生了非常大的变化。

“其实我不太认为技术能解决人性的问题，也没有迹象表明技术解决了人性的问题。所以人本身还是需要自我约束，人工智能本身的发展也需要得纳入到一个体系中，就像核武器一样。”

他指出，人本身还是要制造一些规则，对技术发展的本身还是要有所限制、有所引导，这样才能变成有益无害。