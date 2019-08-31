AI换脸一夜爆红，隐私、版权争议不断，但抄袭大军已在路上

仅需一张正脸照，即可AI换脸成为画中人，生成以自己为主角的视频片段，从此“爱豆同框”不是梦。

这款名为Zao的AI换脸应用，一夜之间火遍朋友圈，引发众多媒体争相报道。

在受到万众瞩目之后，Zao很快就迎来了当头一棒！有网友爆料Zao的用户协议简直是霸王条款，并存在诸多信息安全隐患，一旦有不法分子窃取了这些信息，将造成无法挽回的后果。

下图是Zao的用户协议部分截图。

根据该协议中的必要授权协议：用户上传发布内容后，意味着同意授予Zao及其关联公司以及Zao用户在“全球范围内完全免费、不可撤销、永久、可转授权和可再许可的权利”，“包括但不限于可以对用户内容进行全部或部分的修改与编辑（如将短视频中的人脸或者声音换成另一个人的人脸或者声音等）以及对修改前后的用户内容进行信息网络传播以及《著作权法》规定的由著作权人享有的全部著作财产权利及邻接权利”。

该项条款包括但不限于：人脸照片、图片、视频资料等肖像资料中所含的用户或肖像权利人的肖像权，以及利用技术对其肖像进行形式改动。

据悉，在注册账号后，系统会要求用户选择一张清晰的正脸照（侧脸是无法通过验证的）。

接下来，系统还会像支付宝一样，要求用户在摄像头前进行眨眼、扭头、张嘴、低头等三个指示动作，只有在判定上传头像是本人后，才能继续下一步操作。据说，这一步骤的初衷是避免技术被恶意使用。

换句话说，该应用获取了用户静态、动态的照片信息，并且根据协议内容，该应该除了可免费使用并修改你的肖像，还可以将它任意授权给自己想授权的第三方，当做信息进行贩卖。是不是细思极恐？

有网友提出了担忧：各位玩换脸的同志，不怕你的支付宝被刷脸吗？确实，一旦有不法分子盗取了这些信息，后果可是不堪设想的。

对此，北京炜衡（成都）律师事务所一级合伙人法山叔提出了自己的看法，他认为AI换脸中有很多法律问题是有争议的，而Zao的用户协议中存在巨大猫腻，及令人无法接受的法律风险。

法山叔指出Zao涉嫌过度攫取用户授权，让用户在无形中将自己的肖像权拱手让人，以后用户的脸将完全有可能被别人随意使用，变换；Zao并未获得换脸明星们的肖像权授权，用户变脸涉嫌侵权，但当明星认为自己的权利受到侵害时，Zao将完全有可能将法律的锅全部甩给用户，让用户自己承担侵权苦果。

法山叔痛批：“你今天在网上换脸，觉得很开心，其实你在无形中，已经成了丑陋的侵权人，同时，你的肖像权，也不再只属于你自己。”

对此，韬安律师事务所首席合伙人王军表示，用户本身是基于用户协议确认、同意把自己的肖像授权用于这种AI换脸技术的使用和传播，“我倒觉得这种所谓的用户隐私权不是大的问题，主要还是涉及影像本身的著作权，以及公众人物肖相权的侵权问题。Zao用户协议试图责任转嫁，但法律上不一定能实现。

也就是说，这样的“霸王”条款表述，是无法真正在法律上豁免平台方所承担的责任的。

事实上，AI换脸的套路相当常见，前段时间就有网友将94版《射雕英雄传》里朱茵扮演的黄蓉换上了杨幂的脸，简直以假乱真，甚至有人调侃这是“老剧新拍最省成本的方式”。

不仅是国内，国外也有网友利用该技术进行恶搞，生成假视频。比如，今年6月，马克·扎克伯格在“视频”中对Facebook的用户数据隐私提出了质疑，再比如，某些明星成了辣眼睛的激情视频的主角……

国内科技媒体“智东西”曾对AI换脸黑产业链进行过报道，据其称，目前AI换脸黑产已经在国内形成了完整的产业链，从下游成品情色视频、中游定制视频到上游软件及教程都有提供，有的卖家甚至提供全产业链产品和售后服务。100元打包200部换脸情色片，5张照片就可定制视频。

服务“细致、周到”，令人发指。

转念一想，用户们放心大胆授权给Zao的脸，会被如何使用呢？我们还有隐私吗？

Zao的爆火当然令人眼馋，著名投资人朱啸虎透露目前已经有10多家VC主动邀约Zao团队。与此同时，Zao的copycats也已经行动了起来，未来，是不是会有更多的“Zao”们来瓜分我们的个人信息呢？