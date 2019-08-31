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华为方舟编译器开源解读：采用自主平台托管

2019-8-31 17:14:56来源：开源中国作者：oschina责编：懒猫评论：

前不久华为开发者大会上，华为给出了鸿蒙OS及方舟编译器的开源时间表，这着实让开发者们兴奋了一把。现在华为兑现承诺，8月31日，华为方舟编译器开源官网正式上线了

方舟开源，自主托管

根据公布的信息，本次方舟编译器开源的是编译器框架部分源码，包括编译器中间表示（IR，Intermediate Representation）和语言编译实现，同时搭配编译器其它二进制组件，实现Java程序到aarch64汇编指令的编译过程。

开发者可基于开源代码+二进制，编译构建出编译器工具链，尝试对Java程序进行编译。社区参与者可以通过框架源码学习方舟编译器的编译器中间表示（IR）及基本的中端编译框架，熟悉方舟编译器的架构思想，并参与诸如对编译器中端优化的贡献。

目前方舟编译器的代码托管在华为云与码云平台（gitee.com），在未来走向开放治理以后，将按照所挂靠机构的模式来托管。开发者可通过代码托管平台参与社区贡献，包括文档贡献和代码贡献，同时也可在此平台上反馈相关问题和需求。

▲方舟编译器整体框架

打响鸿蒙OS开源的第一枪

根据之前华为在开发者大会上公布的信息，作为鸿蒙OS的重要工具，方舟编译器从2019年8月开始，将分步骤持续进行开源。具体的开源计划如下：

2020年：开始开源Java编译器工具链，支持Java程序编译。

2021年：开始开源JavaScript编译器工具链，可用于JS程序的编译。

华为写到：“方舟编译器开源打响了鸿蒙OS开源的第一枪。通过持续的开放、开源，华为将把自己在软件方面的技术能力不断贡献给行业，同时在开源社区中，更多的开发者可以参与并贡献自己的力量，共同推进基础软件的发展。”

华为方舟编译器开源官方渠道

华为同时还对外公布了方舟编译器开源获取信息渠道，开发者可以通过以下方式获得相关代码和文档，供参考学习、了解方舟编译器的架构和代码。

官方网站：https://www.openarkcompiler.cn

华为云代码托管地址：https://code.opensource.huaweicloud.com/HarmonyOS/OpenArkCompiler

官方Gitee镜像仓库地址：https://gitee.com/harmonyos/OpenArkCompiler

科技无边界

笔者认为，在开源的世界里，参与是重要的一步，思想在这里不断地激活和升华，开发者们在这里共同分享着技术的进步。

我们可以看到，一直以来，华为持续拥抱开源，在主流基金会及开源社区中积极贡献。据了解，目前在有重大国际影响力的开源社区中拥有十多个董事席位，及200多个TSC、PTL、Core Committer席位，社区影响力持续提升。作为Linux基金会白金成员，华为对Linux Kernel累计贡献了6800+补丁，在5.1 Release版本中排名超过谷歌、IBM等国际厂商，是TOP 5中唯一的亚洲厂商。

根据官方信息，华为坚持每年将销售收入的10%以上投入到研发中，技术成果不断涌现，软件能力持续增强，不断发布的黑科技“GPU Turbo”、“Link Turbo”与“EROFS”就是最好的证明。在此基础上，华为坚持开放、合作、共赢，不断推进产业创新与开放生态。现在方舟编译器正式开源，或许华为正在从开源领域的主要参与者变成引领者，华为能否以更加积极的姿态引领行业，为用户带来更好的体验，我们拭目以待。

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关键词：华为

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