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华为方舟编译器开源细节：45家合作伙伴公布，英文网站Q4上线

2019-8-31 19:01:04来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家8月31日消息 今日，华为方舟编译器开源官网正式上线。（网址为https://www.openarkcompiler.cn/home）。官网概述显示，方舟编译器是为支持多种编程语言、多种芯片平台的联合编译、运行而设计的统一编程平台，包含编译器、工具链、运行时等关键部件。方舟编译器还在持续演进中，陆续将上述能力实现和开源。

正式毕业后官网待定

官方表示，这是孵化期间的官方网站，正式毕业后的官网待定。

方舟编译器框架源码获取

孵化期间，开发者可以通过华为云与开源中国代码托管网址获得相关代码和文档，以便参考学习、了解方舟编译器的架构和代码。

华为云托管地址：https://code.opensource.huaweicloud.com/HarmonyOS/OpenArkCompiler

开源中国码云托管地址：https://gitee.com/harmonyos/OpenArkCompiler

方舟编译器开源路标

方舟编译器从2019年8月开始开源。开源计划为：2019年8月重点开源框架部分；后续将陆续开源编译器前端、后端；支持 Java 程序编译、JavaScript 语言应用的编译等。

方舟编译开源面向全球开发者

方舟编译器面向全球开发者进行开源，因此，官方网站和代码托管平台均面向全球开发者开放。目前英文版网站正在开发及内测，计划将于 2019 年 Q4 上线。

45家合作伙伴

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关键词：华为

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