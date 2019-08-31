滴滴CTO谈自动驾驶：有温度的服务不会被技术取代

8月31日下午消息，滴滴CEO程维在2019世界人工智能大会上提及，滴滴剥离了无人驾驶公司，希望推动无人驾驶载人测试在上海落地。

滴滴CTO、滴滴自动驾驶CEO张博在接受新浪科技等采访时表示，未来将在上海再部署30辆测试车，待测试成熟后将全面推广，“预计很快，不会太远”。

▲滴滴CTO、滴滴自动驾驶CEO张博

上海增30辆测试车预计很快落地

“很快还有3辆车开始测试，等测试成熟了以后会不断加车，我们预计很快落地，不会太远”，张博表示，未来用户在指定区域打开滴滴App，即可看到“自动驾驶”入口。

他指出，针对自动驾驶，目前滴滴在中美两地实际路测的里程已达30万公里，已拥有40辆测试车，其中中国30辆，美国10辆，未来将在中国上海额外再部署30辆测试车。

他希望尽快在上海开始运营自动驾驶出租车，明年将该模式复制到国内两三个一线城市，未来再向新加坡等海外发展。

25%乘客无司机接送无人车补充运力

“滴滴无人驾驶”一度在网络引发热议，有网友认为，此举可能导致部分司机失业。

张博解释称，首先，滴滴中有个非常关键的指标叫成交率，“现在每天的成交率大概是75%，这意味着每天有25%的乘客没有司机去接，这个缺口是几百万”，所以，无人车将在很长一段时间内成为运力方面的补充。

其次，自动驾驶技术与人类的服务技术应该是并存关系，“人具备有温度的服务，这是不可能被技术取代的”。

最后，待无人车普及后将出现一些新的工作，比如有人专门维修和保养无人车等，“工作可能会从一种形式转化成另外一种形式，但是工作不会消失”。

单打独斗不可行，行业需要联盟

张博坦言，无人驾驶当前正处于回调期，“有公司说2019年要量产，或者2020年要量产，在我看来基本上都不可能实现。但是，无人驾驶技术过了回调期以后，仍然还会回到一个健康发展的状态”。

在谈及未来规划时，他表示，自动驾驶行业已经进入第二个阶段，即“真正要把技术推进到每个人的生活”。在该阶段中，单靠一家公司之力显然不够，需要产业联盟的支持。而联盟需具备四个关键资源：

第一，提供共享出行网络。“在我看来，未来十年，L4和L5无人驾驶技术最好的商业化场景还不是卖给C端的消费者，而是进入到滴滴这样的出行网络，提供人类和机器人的一种混合派单的模式”。

第二，无人驾驶的技术；第三是汽车厂商；第四是有足够的资本支持。

“自动驾驶是一个非常长期的项目，而且很烧钱，所以任何一个公司都不能独立拥有所有资源”，张博称，滴滴成立独立公司，是希望跟汽车产业链上下游深度合作，包括吸引更多资源一同推进自动驾驶技术的发展。