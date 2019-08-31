近日，《华尔街日报》援引消息人士报道称，美国官员正试图阻止一条由谷歌、Facebook和一家中国合作伙伴共同建设的海底光缆。这是一项国家安全审查，该审查可能会改写中美之间的互联网连接规则。

上述知情人士说，美国司法部已发出坚决反对该项目的信号，原因是担心该项目的中国投资者鹏博士以及该条海底光缆将直接连接到中国香港。

这条连接中国和美国的Pacific Light Cable Network（PLCN）海底光缆，全长8,000英里（13,000公里），可以为太平洋两岸的用户提供更快的连接速度。到目前为止，该项目是在即将于9月份到期的临时许可证下进行着。但知情人士表示，由于上述名为Team Telecom委员会的反对，该项目有可能无法获得开展业务所需的执照。

该委员会在过去一直是审批电信相关的项目，包括直接连接中国和美国或者是涉及中国电信运营商的项目。如果美国拒绝PLCN项目，这将是美国首次以国家安全为由拒绝发放海底光缆许可证，这可能意味着监管机构对中国的项目采取了新的更强硬立场。

与此同时，一些美国官员以及来自其盟国的官员，也一直在高调的开展行动，意图将华为排除在下一代移动网络之外，并限制其在海底光缆网络中的作用。

根据为该条海底光缆的建设提供顾问咨询的咨询师表示，PLCN海底光缆项目的建设成本至少为3亿美元。谷歌和Facebook等公司在过去的十年中一直致力于投资建设此类海底光缆，已应对美国和亚洲之间日益增长的网络流量。这条连接中国香港的新线路，将为它们提供更大的带宽，应对菲律宾、马来西亚、印度尼西亚以及中国内地不断增长的市场。

报道指出，尽管美国联邦通信委员会(FCC)对是否授予PLCN项目许可证做出最终决定，但一般都是在其成员围绕一个统一的观点达成一致后，而且从历史上看，FCC一直遵从电信团队的建议。目前尚不清楚该团队的其他成员，包括国防和国土安全部门对此问题的看法。

如果司法部坚决反对，并赢得Team Telecom其他成员的支持，该组织的负面看法可能会扼杀该项目。如果其他团队成员决定在这个问题上与司法部对抗，而司法部拒绝让步，任何批准都可能被无限期推迟，让这个项目处于悬而未决的状态。在此期间，监管机构可能会延长临时许可证的有效期。与此同时，如果司法部改变立场，Team Telecom仍可能建议FCC批准该项目。

据负责该项目的太平洋光缆数据通讯有限公司（Pacific Light Data Communication Co.,）表示，其已经敷设了超过6,800英里的线路，该海缆系统将于12月或1月投入使用。该公司高级副总裁Winston Qiu表示，他没有听说过任何美国的监管问题。“我们没有听到任何反对意见。”他说。

目前，鹏博士没有回复华尔街日报要求置评的电子邮件和传真。

谷歌的一位发言人表示，该公司多年来一直致力于通过成熟的渠道，以获得美国海底光缆的登陆许可证。“我们目前正与美国政府机构就满足他们对PLCN海缆的具体要求进行积极和富有成效的对话。”Facebook发言人拒绝置评。

美国司法部发言人拒绝就该项目置评，称其审查和建议是“针对每个申请人或许可证持有人所特有的国家安全和执法风险而量身定制的”。五角大楼称司法部是调查小组的领导机构。美国国土安全部和联邦通信委员会的发言人拒绝置评。

PLCN海缆项目走了一条不寻常的道路。谷歌母公司Alphabet Inc.在2016年与Facebook合作，双方共同合作从而满足这两家科技公司不断增长的互联网基础设施的需求。

谷歌对其在美国的登陆点负责，中国香港市场则有鹏博士负责。鹏博士在中国提供通信服务，鹏博士于2014年与华为签署战略合作协议，共同研究云计算，人工智能和5G移动技术。与此同时，鹏博士的网站将华为列为合作伙伴。

据了解，谷歌于2017年4月申请许可将该条海底光缆登陆美国，并且两次获得FCC的建设和测试的临时特别授权。根据委员会的记录，这一期限将于9月30日到期。如果后续没有这项许可，该项目的工作就需要停止。