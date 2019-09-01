华为手机推特：今天会有重大消息公布

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家9月1日消息 华为手机官方推特昨日发文称，今天会有重大消息公布，具体内容并没有透露。不过有推特网友在评论区回复称，“你把美国买下来了？”
华为官方昨日正式宣布方舟编译器开源。据悉，本次方舟编译器开源的是编译器框架部分源码，包括编译器中间表示（IR）和语言编译实现，同时搭配编译器其他二进制组件，实现Java程序到aarch64汇编指令的编译过程。此外，华为手机官方推特昨日发麒麟新芯片的预热推文，称“将带来全新的音频体验”。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有