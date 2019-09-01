华为手机推特：今天会有重大消息公布

IT之家9月1日消息 华为手机官方推特昨日发文称，今天会有重大消息公布，具体内容并没有透露。不过有推特网友在评论区回复称，“你把美国买下来了？”

华为官方昨日正式宣布方舟编译器开源。据悉，本次方舟编译器开源的是编译器框架部分源码，包括编译器中间表示（IR）和语言编译实现，同时搭配编译器其他二进制组件，实现Java程序到aarch64汇编指令的编译过程。此外，华为手机官方推特昨日发麒麟新芯片的预热推文，称“将带来全新的音频体验”。