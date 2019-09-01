华为手机为什么需要谷歌服务框架许可？

IT之家9月1日消息 近日谷歌官方表示未来华为智能手机等硬件将无法使用谷歌服务框架（GMS），此举也在网上引起了讨论。那么什么是谷歌服务框架（GMS）呢？华为又为什么需要它的相关许可呢？

简单介绍一下，谷歌移动服务（GMS）是一套谷歌旗下的应用程序和基于云的软件服务。此外GMS不是Android开源项目（AOSP）的一部分，或者只是被简单地称为Android的开源版本。只有当Android智能手机制造商获得了Google的许可之后才能在其Android设备上合法安装GMS。华为未来将不能得到谷歌许可也就是说未来的华为手机上将不会内嵌有谷歌服务框架。

GMS的作用有哪些？

1.使用谷歌核心Apps（即Google官方应用“全家桶”），包括YouTube，Google Now，Google Play store，Google Play Games，Google Maps等；

2.基于Google账户的系统数据同步，备份，包括联系人，邮件，文件同步，游戏进度，多人线上联机等等

早前谷歌发言人表示，由于美国禁止同华为继续进行贸易往来，即将推出的Mate 30系列或无法使用谷歌应用程序和服务。不过稍早以前美国已延长了90天的临时贸易许可期，Mate 30等华为新款智能手机仍有望继续采用Android系统。

不过据一位华为内部消息人士表示，无论有没有谷歌服务，华为仍将在9月正式发布Mate 30系列智能手机。