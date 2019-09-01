如何在手机上优雅地浏览表格？这个全能型文档工具值得一试

在线文档是现代人的办公利器，它不仅能满足云存储、多人协作等基本需求，还额外提供很多细分功能：项目管理、流程规划、图表分析......一些工具把这些功能都做在了一起，比如我们之前介绍的全能型笔记应用——Notion，它想让你在一个工具中完成大部分工作需求。

最近，极客之选（微信：Geekchoice）发现了另一款与Notion相似的工具，叫Coda。它想让你像开发App那样，去构建功能强大的在线文档。经过一段时间的使用，我们发现Coda有着无限的潜力，这篇文章就向你介绍一下，这款全能型工具的强大之处。

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支持丰富的内容格式，可与Notion一战

和Notion类似，Coda支持的内容类型十分丰富，大致可以分为几种：表格、卡片、日历、图表。表格是Coda中最重要的形式，建立一个空白表格，你可以随意增加它的行、列数。不管是行还是列，每一种项目都能以不同的格式来记录，比如最基础的文字、日期，另外它还支持比例、滑块、选框等。

用具体例子来说明会更加直观。比如极客之选日常的选题计划：每个成员有当日的任务（用Text表现）；任务类型是文章、视频拍摄、直播，或者日常运营（用Select表现）；有截止日期（用Date表现）......每一个类型的项目都有相应格式去表现，利用这些功能可以构建一个丰富的表格。

用各种方式查看数据，移动端也能完美呈现

光是「丰富」，自然还谈不上什么效率。Coda更强大的是它的显示视图功能，根据不同的需求，你可以将表格切换成不同的展示方式：卡片（适合查看每个成员的任务）、日历（适合查看近期计划）、图表（适合对比不同项目的进度）......

如果只想查看某一类内容的数据，该怎么办？你可以在筛选功能中运用公式，从复杂的表格中找到想要的内容。它支持基本的> < = + -等符号，也支持Excel中复杂的函数公式。实际上你可以在任意状态下输入=，来调取表格中的数据。

除了在原表格下进行查看，Coda还可以把某一项数据单独制作成图表来展现。图表中的视图会跟随原表格的数据进行变化，两者之间是同步的。

和Notion不一样的是，Coda还针对移动端进行了优化。表格在App中的排版、交互，都适应手机操作。就像前面说的，像使用App一样去查看表格。

支持自动化操作、可与第三方工具联动

Coda还有几个强大的特色功能，支持简单的自动化操作、可以和第三方工具联动。比如在某个数据降低到一定数字时，自动通知用户，或者发送邮件。考虑到上手难度，在这篇文章中我们就暂且略过，只向大家介绍它的基本功能。

其实这也是Coda的一个问题。和Notion一样，它提供了极为细致的设置选项，适合各行业的人去使用，但这也导致它的上门难度太高。好在Coda中提供了不少可以参考的模板：待办事项、联系人列表、物品评级、库存状态......选择适合自己的那一个，可以节省不少时间。

Coda还有另外一个优势，就是目前完全免费。在官方推出付费计划前，你可以免费体验到它的全部功能。

下载地址：https://coda.io